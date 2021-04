Nach Unfall davongefahren

In der Hahnstraße in Markdorf hat sich am Montag gegen 15 Uhr beim Überfahren einer Bodenwelle der Anhänger eines Autos gelöst. Der Anhänger krachte laut Polizeibericht gegen eine Mauer und verursachte einen Schaden von rund 1000 Euro. Weil der 65-jährige Autofahrer seinen Anhänger erneut an sein Fahrzeug anhängte und dann wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, verständigten Zeugen die Polizei. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Mann.