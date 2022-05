Nach Bränden in Markdorf startet das Mehrgenerationenhaus eine Spendenaktion

Wer Fragen oder Vorschläge hat, kann sich ans Büro des MGH wenden, Telefon 07544 / 91 29 65. Spenden sind möglich per Überweisung mit Verwendungszweck „Brandhilfe Markdorf“ auf das Spendenkonto des Familienforums Markdorf e.V., Sparkasse Bodensee, IBAN DE83 6905 0001 0001 87 0930.

Nach der Festnahme eines 26-jährigen Mannes, der verantwortlich für die drei Brände in Markdorf am vergangenen Wochenende sein soll und sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet, wollen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Konstanz vorerst keine weiteren Informationen veröffentlichen.

Auch dazu, ob der mutmaßliche Brandstifter sich zu den Vorwürfen bereits geäußert hat, gab es am Dienstag keine Auskunft. Das Mehrgenerationenhaus Markdorf hat derweil auf seiner Facebook-Seite dazu aufgerufen, die Brandopfer zu unterstützen – mit Geld- oder Sachspenden.

Es geht um die Existenz

Besonders groß ist der Schaden auf jenem Hof im Lilienweg, wo das Feuer eine Scheune komplett zerstört und zwei darin untergestellte Pferde getötet hat.

Wie Renate Hold, die Leiterin des Familienforums beziehungsweise des Mehrgenerationenhauses Markdorf, berichtet, wurden auch sämtliche landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen ein Raub der Flammen – und das wenige Wochen vor Beginn der Kirschernte.

„Die Familie ist sehr verzweifelt. Da geht es um die Existenz“, sagt Hold. Nicht einmal Leitern, um auf die Bäume zu steigen, seien noch vorhanden – weshalb sich die Familie in ihrer Not ans Mehrgenerationenhaus gewandt habe.

Mehrgenerationenhaus vermittelt

Denn das MGH ist schon seit vielen Jahren sehr viel mehr als „nur“ ein Familientreff, der Menschen verschiedener Generationen zusammenbringt.

Diese Einrichtung steht für solidarisches Miteinander und schlüpft immer wieder auch in die Rolle des Mittlers zwischen Menschen, die in Not geraten sind, und Menschen, die helfen und sich engagieren wollen.

Die Scheune ist nicht mehr zu retten. Die Feuerwehren im Umkreis von Markdorf rücken in der Nacht zu Sonntag zu drei Bränden im Norden der Stadt aus. (Foto: Fotos: Feuerwehr Markdorf)

Und davon gibt es viele in der Stadt am Gehrenberg. „Die Markdorfer sind ein sehr aktives, ein sehr spendenfreudiges Volk“, konstatiert Renate Hold. Sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben sie es in den vergangenen Wochen zum Beispiel im Zuge der Ukraine-Hilfe.

„Jeder Cent kommt an“

Für die Geschädigten der Brände vom vergangenen Wochenende hat das MGH nun einen Spendentopf mit dem Namen „Brandhilfe Markdorf“ eingerichtet.

Wer spenden möchte, kann das in bar direkt im MGH oder per Überweisung auf das Spendenkonto des Familienforums (siehe Infokasten). „Wir versichern, dass jeder Cent bei den geschädigten Familien ankommt“, sagt Renate Hold.

Eigentlich bietet der Bauwagen den Kindern im Waldkindergarten Markdorf-Leimbach Schutz. In der Nacht zu Sonntag ist er abgebrannt. (Foto: Sandra Philipp)

Diese Sachspenden werden benötigt

Neben finanzieller Unterstützung werden im Hinblick auf die anstehende Ernte dringend auch Sachspenden benötigt, die im MGH oder direkt auf dem Hof der betroffenen Familie im Lilienweg abgegeben werden können.

Gesucht werden Leitern, Pflückkörbe, Spannkörbe und Bauwannen, Rasenmäher, verschiedene Gabeln, Schaufeln, Äxte, Vorschlaghammer, Verlängerungskabel (20 bis 50 Meter), Schubkarren sowie eine Brücke für die Anhängerkupplung am Traktor.