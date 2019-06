Musikschule Markdorf verzeichnet Bilanzminus

In der Musikschule Raumschaft Markdorf sind im vergangenen Jahr 1461 Schüler unterrichtet worden. Das sei eine ähnlich hohe Zahl wie im Vorjahr, zog Musikschul-Direktor Gerhard Eberl eine positive Bilanz in der Mitgliederversammlung des Trägervereins am Donnerstag, in der Verena Kaiser einstimmig zur neuen Schatzmeisterin gewählt wurde. Dieses Amt hat Martin Hug abgegeben, er hat seit 30 Jahren die Finanzen der Musikschule betreut. Hug wird weiterhin als Beisitzer im Vorstand aktiv bleiben.

Mit dem Bereich der elementaren Musikpädagogik verfüge die Musikschule über eine große Basis, rund 450 Kinder werden dort unterrichtet, erklärte Eberl. Zusätzlich werden noch über 220 Kinder in den Kindergärten im Rahmen des Förderprogramms Singen, Bewegen, Sprechen an die Musik herangeführt. Ebenso gut sei die Musikschule im Ensemble-Bereich aufgestellt, in einem Orchester oder Ensemble haben in 2018 über 220 Kinder und Jugendliche mitgewirkt.

Der Altersbereich 26 bis 60 Jahren sei mit über 160 Musikern in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Derzeit unterrichten 34 Lehrer an der Musikschule.

Zahlreiche Konzerte und musikalische Vorspiele haben die Schüler und Lehrer der Musikschule im vergangenen Jahr in den vier Gemeinden gegeben, erläuterte Gerhard Eberl. Ein Höhepunkt sei das Konzert zum zehnjährigen Bestehen der Musikschul-Förderstiftung gewesen. Er dankte der Stiftung, die der Schule leihweise und kostenlos ein Flügel zur Verfügung gestellt hat.

Erstmals gab es ein Konzert gemeinsam mit der Stadtkapelle, im sinfonischen Bereich musizierte das Jugendorchester gemeinsam mit dem Orchester der Musikfreunde Markdorf. Beim Stadtfest 2018 gab es drei Aufführungen des Musicals der Zauberer von Oz. Für das nächste Jahr werde wieder die Aufführung eines Musicals geplant, ebenso soll es eine Neuauflage des Movement (Turnen und Musik) mit dem Turnverein Markdorf geben.

Die Zahlen der Bilanz 2018, die der scheidende Schatzmeister Martin Hug vortrug, waren nicht so positiv, erstmals schloss die Musikschule mit einem größeren Minus, obwohl es keine Gehaltserhöhung für die Lehrer gab.

Der wirtschaftliche Verlust sei dadurch bedingt, dass die beteiligten Gemeinden Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal und Oberteuringen nur teilweise den erwarteten Förderbeitrag geleistet haben, erklärte Vorsitzender Reinhard Nedela. Seit einem Jahr werde mit den Gemeinden verhandelt, um eine sichere finanzielle Basis für die Musikschule zu erreichen.