Musikfreunde müssen bald neue Vorsitzende suchen

Die Musikfreunde Markdorf setzen weiter auf das bewährte Vorstandsteam. In der Mitgliederversammlung am Freitag sind Vorsitzende Eva Grafmüller und ihr Stellvertreter Georg Samson einstimmig in ihren Ämtern bestätigt worden. Beide erklärten allerdings, dass dies ihre letzte Amtsperiode sei, für die Wahlen 2021 seien neue Vorsitzende zu suchen. Ebenfalls wurden die beiden musikalischen Leiter, Uli Vollmer (Chor) und Johannes Eckmann (Orchester) in ihren Aufgaben bestätigt. In der Versammlung wurden vier Mitglieder für ihre langjährige Treue zu den Musikfreunden geehrt.

Das vergangene Jahr sei arbeitsintensiv und konzertreich gewesen, stellte Vorsitzende Eva Grafmüller bei ihrem Rückblick fest. Es gab das Chorkonzert „Nordische Klänge“, bei dem der Chor die Lieder in der Originalsprache gesungen hat, dies sei keine einfache Aufgabe gewesen. Beim Serenadenkonzert des Orchesters im Sommer habe nach 44 Jahren Hans-Jörg Walter den Dirigentenstab an Johannes Eckmann übergeben. Aufgrund der Verbindung zur Musikschule erhofft sich die Vorsitzende einige neue junge Mitspieler im Orchester. Die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach, ein Tag vor Weihnachten, sei eine grandiose organisatorische Leistung gewesen, stellte sie fest. Derzeit haben die Musikfreunde über 100 Mitglieder, davon seien 46 im Chor und 30 im Orchester tätig. In gereimten Worten stellte Kassenprüferin Barbara Raeder fest, dass ein Konzert meistens finanziell mit einem Minus verbunden sei, deshalb sei es wichtig, weiterhin eifrig Spender und Sponsoren zu suchen.

Mit den beiden Konzerten in 2018 habe der Chor der Musikfreude wieder mal bewiesen, dass er in der Lage ist, Außergewöhnliches zu leisten, stellte Dirigent Uli Vollmer zufrieden fest. Das nächste Chorkonzert ist Ende Juni, dabei stehe das Thema Zeit im Mittelpunkt. Für den Herbst sei kein Konzert geplant, damit dem Chor genügend Zeit verbleibe, um sich auf das Konzert bei der Landesgartenschau im Juli in Überlingen vorzubereiten, dabei drehe sich alles um das Thema „Natur“. Zum Beethoven-Jahr werde dann im Herbst seine C-Dur-Messe aufgeführt. Johannes Eckmann berichtete kurz von den ersten gemeinsamen Konzerten mit dem Orchester, für 2021 sei ein großes Drei-Königs-Konzert geplant.

Für zehnjährige aktive Tätigkeit bei den Musikfreunden wurden Sigrid Probst, Peter Lützow-Wentzky und Uta Wentzky geehrt. Für Hilde Schulte-Drevenack gab es eine Urkunde, sie ist seit 35 Jahren dabei. Einen kurzen Rückblick auf 44 Jahre gemeinsame Auftritte mit dem Orchester gab Hans-Jörg Walter. Insgesamt hat er die bei 102 Konzerten den Taktstock geführt.

Vorstand der Musikfreunde Markdorf: Vorsitzende Eva Grafmüller, Stellvertreter Georg Samson, Schatzmeisterin Monika Döring, Schriftführerin Monika Sailer, Konzert-Organisator Georg Gröger, Pressearbeit Gudrun Kopf, Cordula Löffler, Vertreter Orchester Bernhard Grafmüller, die musikalischen Leiter Uli Vollmer und Johannes Eckmann und Roland Müller, Spartenleiter der BSG Airbus Dornier „Chor- und Instrumentalmusik“.