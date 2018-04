Musiker wirken bei Uraufführung mit

Mit einem Festakt voller Neuigkeiten ist die Stadtkapelle Markdorf am Samstag in das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen gestartet. Erste Neuigkeit: Die Musiker präsentierten ihre neue, schicke Uniform den zahlreichen Gästen in der Stadthalle.

Mit den beiden Musikstücken „Markdorfer Jahresreigen“ und dem „Jubiläumsmarsch“ folgten zwei Welturaufführungen von Kompositionen des jungen bayrischen Komponisten Mathias Wehr. Dieser hatte die beiden Stücke speziell für die Markdorfer Musiker und ihr rundes Jubiläum geschrieben und vor einigen Wochen gemeinsam mit ihnen eingeübt.

Mit lauten Paukenschlägen aus „Zarathustra“ eröffneten die Musiker den Abend. Schick sehen sie aus in ihren neuen Uniformen, die Jacken graumeliert, darunter Westen in einem edlen Blau, mit weißer Bluse oder Hemd, dazu eine bunte, gestreifte Krawatte. Die Hosen, ganz praktisch, in Schwarz. Es folgte der „Markdorfer Jahresreigen“, in zehn Minuten das musikalische Jahresprogramm der Stadtkapelle bei ihren zahlreichen Auftritten und Veranstaltungen, von der Fasnacht bis festlichen Konzert am Jahresende. Beim Jubiläumsmarsch bewiesen die Musiker, unter Leitung von Dirigent Reiner Hobe, dass sie auch gut singen können.

Uniformen kosten 40 000 Euro

Die beiden Vorsitzenden Brigitte Waldenmaier und Jens Neumann teilten sich die Begrüßung an dem Abend mit zahlreichen Ehrengästen. Darunter Vertreter etlicher Musikvereine aus der Region. Ebenso wurden die Sponsoren der Stadtkapelle begrüßt, Jens Neumann machte deutlich, wie wichtig deren Unterstützung ist, so kosteten die neue Uniformen den Verein rund 40 000 Euro, dazu gab es auch ein Zuschuss der Stadt.

Die Stadtkapelle sei eine der renommierten Kapellen in der Region, stellte Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen fest. Er ist Schirmherr des Jubiläums der Stadtkapelle. Dieses begleite Stadt und Bürger über das ganze Jahr hindurch bei Veranstaltungen und mit ihren Auftritten. Er lobte das bürgerschaftliche Engagement des Vereins und seiner Mitglieder, der zudem auch eine großartige Jugendarbeit vorweisen könne. Musik sei ein Bildungsbestandteil für Kinder und Jugendliche und es sei große Aufgabe, junge Menschen dafür zu begeistern, ein eigenes Instrument zu erlernen. Zum Abschluss lud er 20 Musikanten zu einem Besuch nach Berlin ein.

Rückblick auf 150 Jahre

Im Laufe des 150-jährigen Bestehens habe die Stadtkapelle ungezählte Veranstaltungen und Feste der Stadt und der Kirchengemeinde begleitete, dankte Bürgermeister Georg Riedmann. Die Musiker hätten immer große Herausforderungen gesucht und auch bewältigt. Ein Beispiel dafür sei die Aufführung der beiden Musikstücke zu Beginn. Bei der Ausbildung der jungen Musiker habe die Stadtkapelle mit der Musikschule kooperiert. Zu welcher Dynamik dies geführt habe, zeige der Erfolg der Gemeinschaftsjugendkapelle. Die Stadtkapelle sei immer bereit, etwas Neues zu machen, sei es musikalisch oder bei der Finanzierung des Vereins, lobte Egbert Benz, Vize-Präsident des Blasmusik-Kreisverbandes. Die Jugendarbeit der Stadtkapelle sei beispielhaft im Kreis.

Zum Abschluss des Festaktes gab es ein Impro-Theater und ein musikalisches Ständchen der Bürgermusik Mäder, mit der die Stadtkapelle sei 40 Jahren freundschaftlich verbunden ist. Mit einem Gesamtchor verabschiedeten sich die Musiker.