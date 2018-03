Musiker und Dirigent haben sich gut eingespielt

Markus Steiner ist der neue Vorsitzende des Musikvereins Ittendorf. Die Musiker wählten ihn als Nachfolger von Anja Hille, die nach zwei Jahren Tätigkeit in diesem Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stand. In der Hauptversammlung am Sonntag konnte die scheidende Vorsitzende eine gute Bilanz für das vergangene Jahr vorlegen. Bei den Auftritten waren die Musiker erfolgreich und die Feste waren gut besucht. Ebenso erfolgreich war der Förderverein des Musikvereins, der ebenfalls zur Mitgliederversammlung eingeladen hatte.

Höhepunkt des vergangenen Jahres sei das festliche Konzert im Dezember, das erstmals unter Leitung des neuen Dirigenten Gerhard Thiel stattfand, berichtete Anja Hille. Die Musiker haben sich gut auf den neuen Dirigenten eingestellt, so ihr kurzes Fazit. Beim Bockbier-Fest und beim Herbstklopfen soll das Konzept überarbeitet werden, die Veranstaltungen sollen für die Besucher attraktiver werden. So gibt es erstmals am Freitag, zum Start des diesjährigen Bockbier-Festes, einen Kabarett-Abend mit den „Fehlaperlen“, die Karten dazu sind bereits ausverkauft. Das jährliche Platzkonzert wird terminlich vorgezogen.

Jugendarbeit trägt Früchte

Zufrieden mit den Musikern war Dirigent Gerhard Thiel, gemeinsam sei ein gutes Konzert im Dezember abgeliefert worden, so sein Fazit der ersten Monate. Dabei sei die ganze Bandbreite der Blasmusik präsentiert worden. Er dankte den Musikern für ihre Arbeit. Ziel sei es, gute, attraktive Blasmusik zu präsentieren. Die gute Jugendarbeit im Musikverein trägt Früchte, derzeit sind 18 Kinder und Jugendliche in der musikalischen Ausbildung, vier Kinder besuchen den Blockflöten-Kurs.

Bereits bei der Wahl vor zwei Jahren habe sie angekündigt, dass sie nur für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung stehe, erklärte die Vorsitzende. Die berufliche Belastung steige stetig. Dies gelte auch für die Arbeit des Vorsitzenden, auch hier nehme die Belastung durch immer neue Auflagen zu. Deshalb sei beschlossen worden, die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen. Neben dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter soll es einen weiteren Stellvertreter geben. Von den Musikern wurde Markus Steiner als neuer Vorsitzender gewählt, Andreas Reck wurde in seinem Amt als Stellvertreter bestätigt. Als zweite Stellvertreterin wurde Manuela Zurell nominiert, da erst die notwendige Satzungsänderung auf den Weg gebracht werden muss. Sie ist bereits jetzt als Beisitzerin für die Aktiven im Vorstand. Als zweiter Kassierer wurde Mathias Maier bestätigt, ebenso wie Mathias Wegis als zweiter Jugendwart. Neuer Notenwart ist Karl Wegis, seine Stellvertreterin Elfriede Ehinger.

Beim Förderverein gab es 2017 nur eine Veranstaltung, aber die hatte es in sich, beim Landschaftstreffen bewirteten die Ittendorfer das große Zelt auf dem Marktplatz. Vorsitzender Manuel Maier dankte den Mitgliedern und den vielen Helfern für ihren Einsatz, nur deshalb habe alles gut funktioniert und die Arbeit sei erfolgreich gewesen. Es sei eine gelungene Generalprobe für das Jubiläum in drei Jahren gewesen, dann wird der Musikverein 100 Jahre alt.