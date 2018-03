Musiker blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Der Musikverein Riedheim hat im vergangenen Jahr 30 Auftritte absolviert. Höhepunkte sind das Pfingstmusikfest und das Festliche Konzert zu Weihnachten gewesen. Eine rundum positive Bilanz zog Vorsitzender Ingo Mutter in der Jahreshauptversammlung am Samstag, in der langjährige Mitglieder geehrt und zwei neue Ehrenmitglieder ernannt wurden. Seit 20 Jahren engagiert sich beispielhaft Dieter Gehweiler als zweiter Vorsitzender im Verein, dafür wurde er ebenfalls geehrt.

Zu Beginn seines Rückblicks nannte Mutter einige Zahlen. Derzeit hat der Musikverein Riedheim 71 aktive Mitglieder, unterstützt wird er von etwa 250 fördernden Mitgliedern. Neben den vielen Auftritten und Proben wird auch sehr viel Engagement in die Nachwuchsarbeit investiert. So spielen neun Riedheimer Jugendliche in der Gemeinschafts-Jugendkapelle (GJK), weitere 18 Jugendliche befinden sich in der Ausbildung und 24 Kinder machen die ersten musikalischen Schritte im Blockflötenunterricht.

Beim traditionellen Pfingstmusikfest setzte der Verein auf die bewährten Bands und hatte viel Erfolg. Vier Tage strömten die Besucher nach Leimbach ins Festzelt. Für die Vereinsmitglieder bedeutet dies viel Arbeit von der Bewirtung bis zum Zeltauf- und abbau. Im Sommer traten die Musiker bei etlichen Vereinsfesten auf und sorgten dabei für eine gute Stimmung.

Zum Jahresabschluss sei den Besuchern ein tolles, abwechselungsreiches Konzert geboten worden, stellte Mutter fest. Dem schloss sich der Dirigent Nicolas Köb an. Es sei das bisher beste Konzert unter seiner Leitung gewesen, lobte er die Musiker. Inzwischen sei das Repertoire an Stücken für die verschiedenen Auftritte bei Festen sehr gut, nur noch am Show-Faktor müsse noch etwas gearbeitet werden, meinte Köb.

Wertungsspiel erst 2019

Die für dieses Jahr geplante Teilnahme an einem Wertungsspiel muss aus Zeitgründen auf 2019 verschoben werden. Die musikalische Weiterentwicklung, auch im sinfonischen Bereich, werde fortgesetzt, zudem solle der Bereich Schlagwerk weiter ausgebaut werden. Für lückenlosen Probenbesuch wurden Stefan Keller und Reinhard Klökler geehrt, nur einmal fehlten Lothar Kessler und Angelika Fauler.

Für erfolgreiche Teilnahme am D 2-Lehrgang erhielten Lorena Hund und Alexa Urkunde und Nadel. Seit zehn Jahren sind Lucas Henkelmann, Julia Heimgartner, Gabi Reger und Luana Hug im Musikverein aktiv. Dafür gab es eine Urkunde. Für 40-jährige Tätigkeit im Verein als Musiker und bei Arbeitseinsätzen wurden Jürgen Waibel, Edwin Gehweiler und Lothar Kessler mit einer Urkunde ausgezeichnet. Zu Ehrenmitgliedern wurden Edwin Gehweiler und Lothar Kessler ernannt. Seit 1983 gehört Dieter Gehweiler dem Musikverein Riedheim an und seit 20 Jahren ist er dessen zweiter Vorsitzender, der mit großem Einsatz für den Verein arbeite, lobte Ingo Mutter. Er sei der „Vereinsmensch“, nicht nur Musiker sondern erledige eine Fülle von Arbeiten und Aufgaben, zum Dank gab es einen Gutschein und minutenlangen Beifall von den Musikerkameraden.