Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein folgeschwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der L 204 bei Mennwangen ereignet. Ein 64-jähriger Motorradfahrer war laut Polizeibericht von Untersiggingen in Richtung Salem unterwegs und hatte nicht erkannt, dass der 38 Jahre alte Vorausfahrende seinen Dacia verkehrsbedingt abbremste. Der Zweiradfahrer kollidierte mit dem Auto-Heck, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 38-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 4000 Euro Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L 204 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 18 Uhr voll gesperrt.