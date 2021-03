Motorradfahrer stürzt in der Kurve

Leichte Verletzungen hat sich ein 56-jähriger Motorradfahrer zugezogen, als er am Sonntag gegen 13.40 Uhr in der Gehrenbergstraße in Markdorf gestürzt ist. Der Zweiradfahrer bog laut Polizei von der Straße „Obere Auen“ in die Gehrenbergstraße ein und kam nach dem Abbiegevorgang aus unbekannter Ursache zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.