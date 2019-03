Motorradfahrer prallt gegen Rehbock und stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend mit einem Rehbock zusammengestoßen und dadurch auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort wurde er von einem entgegenkommenden Auto erfasst und tödlich verletzt, berichtet die Polizei.

Der 48-Jährige war am Freitag gegen 19.45 Uhr, auf der K7744 von Grünwangen kommend in Richtung Untersiggingen unterwegs, als er auf der Fahrbahn gegen einen Rehbock prallte. Der Mann stürzte anschließend von seinem Motorrad und fiel auf die Gegenfahrbahn. Der 48-Jährige wurde in der Folge von einem entgegenkommenden Opel erfasst und tödlich verletzt.

Leichte Verletzungen erlitt der 20-jährige Opel-Fahrer, der nach dem Zusammenprall nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Der Rehbock wurde durch den Unfall getötet. Eine eingerichtete Vollsperrung auf der K7744 konnte gegen Mitternacht nach Ende der Unfallaufnahme aufgehoben werden, heißt es.