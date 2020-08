Motorradfahrer landet im Gebüsch

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen in einer Kurve auf der K 7750 zwischen dem Hofgut Allerheiligen und Markdorf gestürzt. Der 16-Jährige legte sich laut Polizei mit seiner Maschine zwischen Allerheiligen und dem Wanderparkplatz in die Rechtskurve. Dabei streifte er mit seinem Fußraster die Fahrbahn. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und landete in einem Gebüsch. Mit leichten Verletzungen konnte er wieder aufstehen. An seinem Motorrad entstand Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.