Mongolischer Künstler stellt aus

Erst Venedig, ab Freitag Stadtgalerie Markdorf. Eine Skulptur von Unen Enkh, die im vergangenen Jahr bei der Biennale in Venedig im Pavillon der Mongolei zu sehen war, kann in der Stadtgalerie bewundert werden. Unter dem Titel „Skulpturen“ präsentiert der mongolische Künstler einen Querschnitt seiner Arbeiten. Die Ausstellung ist bis zum 1. Juli geöffnet, die Vernissage ist am Freitag, um 20 Uhr. Dabei wird der Pferdekopfgeiger Tumursaikhan Janlav die musikalische Begleitung übernehmen.

Bei seinen Skulpturen verzichtet Unen Enkh auf Titel, er wolle den Betrachter nicht eingrenzen, dieser soll seine eigene Vorstellung dazu entwickeln, erzählt der Künstler bei einem Pressetermin am Mittwoch. Er ist gerade dabei, mit einigen Helfern vom Kunstverein seine Werke aufzuhängen, oder aufzustellen. Ihren Platz hat die Skulputur, die in Venedig zu sehen war, bereits gefunden. Ein Trichter aus Draht, in der Mitte ein Rohr aus Filz und darin ein Strick aus Rosshaar, schwebend über der Transportkiste.

Damit sind auch schon die Materialien genannt mit den Enkh vorwiegend arbeitet, hinzu kommt noch Holz. Filz und Rosshaar stammt aus seiner Heimat der Mongolei. Das Naturmaterial ist dort Bestandteil der Tradition und Kultur, es gehört seit vielen Jahrhunderten zum Alltag der Menschen, zum viel verwandten Gebrauchsmaterial, das auch zum Aufbau der Jurten, den Zelten der Nomaden, verwandt wird. Ein solches Gebilde ist auch in Markdorf zu sehen, ein Netz aus Draht, dazu ein Dach aus Filzplanen mit einer Öffnung für Licht, Weite und Unendlichkeit.

Beim Arbeiten benutzt Unen Enkh vorwiegend seine Hände, es wird geschnitten, geformt und genäht. Seine Skulpturen entstehen aufgrund intuitiver Vorstellungen, in einem Prozess. Er habe keine gezielte Richtung, er skizziere mit den Augen, erklärt er seine Arbeitsweise. In Markdorf wird seine Skulptur, die an eine Jurte erinnert, erstmals mit Beleuchtung zu sehen sein. Dies ist für ihn typisch, er präsentiert seine Werke entsprechend der Ausstellungsräume. So hat er die Stücke für die Stadtgalerie speziell zusammengestellt, angepasst an die Räumlichkeiten.

„Wir freuen uns riesig in der Stadtgalerie einen Biennale-Teilnehmer zeigen zu können“, sagt Bernhard Oßwald, Vorsitzender des Kunstvereins. Mitglieder des Vereins hätten Unen Enkh mehr durch Zufall bei einem Atelierbesuch einer Malerin im Freiburger E-Werk entdeckt, Enkh habe dort seine Werkstatt. (bw)