Modellbahnfreunde treffen sich in der Markdorfer Stadthalle

Die Stadthalle Markdorf ist am Wochenende wieder Treffpunkt für Freunde der Modelleisenbahn. Am Samstag ist Börsentag. Von 9 bis 16 Uhr können sich Besucher mit neuen Modellbauartikeln eindecken. Am Sonntag ab 11 Uhr zeigen die Modelleisenbahnfreunde Markdorf verschiedene Anlagen, etwa die H0-Anlage „Abershausen an der Jaa“, die Jugendlichen des Vereins bauen eine große Teppichbahn auf, auf der sie mit dem eigenen Rollmaterial fahren. Der Modelleisenbahn-Club Laupheim-Schwende wird seine H0-Modulanlage „Bahnhof Schwendi“ präsentieren. Zudem ist die Spur 1-Anlage der Markdorfer zusehen. Ebenso wird die „Öchsle“ Bahn ihre Runden drehen. An beiden Tagen gibt es eine Bastelecke für die Kinder. wo sie das Steuern probieren und basteln können. Für eine Bewirtung ist an beiden Tagen gesorgt. Archivfoto: bw