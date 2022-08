Mittelaltermarkt auf dem Wirthshof in Markdorf

Auf dem Wirthshof bei Markdorf werden am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, mittelalterliche Lager mit Tavernen, Handwerkern und Gauklern aufgeschlagen. Es gibt ein umfangreiches Kulturprogramm für Groß und Klein, eine musikalische Umrahmung und Verpflegung. Auf dem Markt können Traditionen, Bräuche und Rituale aus der Zeit des Mittelalters miterlebt und typische Speisen und Getränke gekostet werden. Der Markt findet am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr statt. Der Einlass erfolgt über die Keltenschanze im Gewerbegebiet Riedwiesen. Hier besteht eine Parkmöglichkeit. Handgemachte Werkstücke werden geformt, geschmiedet, geflochten oder getöpfert und Schwertkämpfe ausgetragen. Verschiedene Darsteller wie Piratengaukler, Barden-Duo, Feuerschlucker- und spucker sind vor Ort. Ein Kinderprogramm mit Mäuseroulette, Kreiseley, Kinderschminken und Airbrush und Armbrustschießen umrahmt das Spektakel.