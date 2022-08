Mitarbeiter von Kendrion sammeln für den guten Zweck

Bei verschiedenen Aktionen haben die Mitarbeiter der Kendrion GmbH aus Markdorf Spenden erwirtschaftet, die regionalen ehrenamtlichen Organisationen zugute kommen. Dies teilt das Unternehmen mit. So bekam die Urmel Kinder-Krebshilfe einen Scheck über 2000 Euro. Als Dankeschön bekamen die Vertreter der Mitarbeiter einen Einblick in das neu sanierte Urmel Haus in Friedrichshafen, das nach seinem Umbau Familien mit krebskranken Kindern zur Verfügung steht.

Weiter gingen 1000 Euro an die Sozialtherapeutische Familienwohngruppe in Markdorf und ebenfalls 1000 Euro an das Therapeutische Reiten. Auch in diese Angebote erhielten die Mitarbeiter bei der Übergabe spannende Einblicke in das Arbeitsumfeld.