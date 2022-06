Mit Yoga Streuobstwiesen helfen

Einen Tag lang unter dem Nussbaum auf einer großen Wiese gemeinsam Yoga praktizieren – das ist beim „Yoga Sonn Tag“ am Sonntag, 26. Juni, in Wirtshof in Markdorf-Steibensteg möglich.

Dabei ist jede Yogastunde ist eine Spendenaktion zugunsten Streuobstwiesen der Region und kann separat besucht werden, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Die Yogastunden spiegeln eine bunte Mischung verschiedener Yogastile wieder. Wer noch auf der Suche ist oder auch ohne Vorkenntnisse Yoga ausprobieren möchte, ist hier richtig, heißt es in dem Schreiben weiter. Über den Tag verteilt werden vier verschiedene Yogastunden angeboten, außerdem ein Vortrag mit Meditation und ein Picknick-Konzert mit der Harfinistin Christine Högl.

Beim Picknick-Konzert „Himmelswiese“ spielt Christine Högl um 16.30 Uhr für rund 45 Minuten am Nussbaum auf der großen Wiese, Parkplatz Wirthshof. Sie erzählt mit ihrer Keltischen Harfe die Geschichte von Rosalie, der Himmelsgärtnerin. Der Eintritt zum Konzert kostet für Erwachsene zehn Euro, Studenten zahlen fünf Euro, Kinder sind gratis. Picknickdecke oder Yogamatte mitbringen.