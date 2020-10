Mit den Geldern der Rotarier aus Markdorf beginnen Stipendiatinnen ihre Ausbildungen

Songye und Juliet aus Ghana erhalten vom Rotary-Club Markdorf jeweils ein Stipendium, mit dem sie ihre Ausbildungen zur Krankenschwester beginnen können. „Der sicherste Weg, Armut und Flucht zu bekämpfen ist eine gute Ausbildung, die auch den Mädchen angedeiht.“, sagen Präsident Rüdiger Dube und Beate Lemp vom Rotary-Club.

Beide Mädchen hätten 2017 als Jahrgangsbeste die Waisenhaus-Schule beendet, um dann die weiterführende High School zu besuchen, heißt es in der Pressemitteilung. Den Besuch der weiterführenden Schule hat der Rotary Club Markdorf mit insgesamt 9000 Euro finanziert. Die Stipendien für Songye und Juliet seien bestens angelegtes Geld gewesen. Regelmäßig hätten die beiden jungen Frauen von ihren Lernfortschritten berichtet und der Stolz der beiden, nun erfolgreich die weiterführende Schule beendet zu haben und eine Berufsausbildung beginnen zu können, sei berührend, teilt der Rotary Club mit.

Schon seit 2013 unterstütze man regelmäßig das Ghana-Projekt der Familie Doris und Bernhard Kolodzik. Zunächst mit der Unterstützung für den Bau eines Trinkwasserbrunnes, später mit tatkräftiger Hilfe vor Ort durch einzelne Rotarier, der Erneuerung maroder Wasserleitungen, neuer Ausstattung für den Kindergarten. Insgesamt seien, mit diesen beiden Stipendien, bereits deutlich mehr als 20 000 Euro an Geld- und Sachspenden dem Waisenhaus mit Kindergarten und Schule in Begoro, rund 130 Kilometer von der Hauptstadt Accra entfernt, zugeflossen, erläutert Rüdiger Dube.

Sehe man die Armut vor Ort, sei die Hilfe nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt Beate Lemp. Doch sei das Geld bestens investiert: „Zum einen kommen unsere Spenden eins zu eins dort an, wo Hilfe benötigt wird. Und zum anderen ist Bildungspolitik die beste Entwicklungshilfe. Wenn die Jugendlichen eine gute Ausbildung haben und vor Ort sehen, dass Eigeninitiative etwas bewirkt, stehen die Chancen gut, dass sie selbst in ihrer Heimat bleiben und vor Ort die Entwicklung vorantreiben.“

Die gesammelten Gelder seien vor allem durch die Erlöse der Verpflegungsstände auf den Weihnachtsmarkt und dem Dixiefest aber auch durch die Pfandboxen in den Märkten in Markdorf, Uhldingen und dem Deggenhausertal zusammengetragen worden. Deshalb sei es für den Club auch eine große Herausforderung, die Erlöse der coronabedingt abgesagten Veranstaltungen zu kompensieren. „Wir sind natürlich dabei, andere Veranstaltungsformate zu planen und umzusetzen. Zu sehen, dass unsere Spenden junge Menschen so positiv auf ihrem Weg in die Zukunft begleiten können, ist uns ein riesiger Ansporn dafür“, sagt Präsident Rüdiger Dube.