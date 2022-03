Mit dem Special „unplugged - Musik pur“ gastieren LaLeLu im Theaterstadel

Vier Barhocker, vier Mikrofone, vier Stimmen: nach dem Erfolg in der Elbphilharmonie geht die A capella Gruppe LaLeLu mit ihrem Programm „unplugged“ auf Deutschlandtour und macht am 26. März Halt im Theaterstadel am Gehrenberg. „Wir wollten unseren Fans und auch uns selbst den Wunsch nach einem Abend zum Zuhören und Genießen erfüllen und haben ein Konzert voller Energie und ungeheurem Spaß kreiert.“, so die Musiker. Die Hamburger haben ein neues Programm zusammengestellt voller neuer Songs und Jazz-, Oper- und Schlagertitel aus 25 Jahren Bandgeschichte. Das Ergebnis ist ein Abend, der von der Leidenschaft für A cappella lebt, kombiniert mit Entertainment. Dies ist der Ersatztermin für die verschobene Veranstaltung im Januar, die Karten behalten ihre Gültigkeit. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Kartenreservierung unter Telefon 07544 / 2791 und https://gehrenberg.fairetickets.de