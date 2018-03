Mit einem festlichen Gottesdienstes ist Christian Ringendahl, der Kirchenmusiker der Pfarrei St. Nikolaus, am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit 34 Jahren hat er unzählige Gottesdienste, sei es an Sonn-, Feier- und Werktagen, sei es aus fröhlichen oder traurigen Anlässen, musikalisch an der Orgel gestaltet. Gleichzeitig hat er den Kirchenchor St. Nikolaus geleitet und etliche Orgel- und Kirchenkonzerte organisiert und gestaltet.

Christian Ringendahl habe sich dem musikalischen Gotteslob verschrieben, stellte Pfarrer Ulrich Hund fest. Er habe mit dem Herzen Musik gemacht, dabei die Herzen der Gottesdienstbesucher und Zuhörer berührt und zum Lobe Gottes die Orgel erklingen lassen. Damit habe er die gesamte Gemeinde und die Seelsorgeeinheit bereichert. „Wir freuen uns, dass wir Dich hatten“, sagte der Pfarrer. Als Ringendahl 1984 nach Markdorf kam, habe es bei einigen Ängste gegeben, hoffentlich bleibt er. Doch er blieb und mit ihm kam vor 20 Jahren die neue Orgel.

Musik in den Mittelpunkt der Liturgie gestellt

Die Kirchenmusik habe Ringendahl in Markdorf mit vielen festlichen Orchestermessen, geistlichen Konzerten der Orgelplus-Konzertreihe und der Orgelmusik zur Marktzeit zu einer „Marke“, zu einem „Alleinstellungsmerkmal“ gemacht. Als Beispiel nannte der Pfarrer die Aufführung des Oratoriums „Saul“ im Oktober. Bei der Arbeit mit dem Kirchenchor, dem Kinderchor und der Choralschola habe er ein besonderes Händchen gehabt, die Mitglieder gefordert und gefördert. Er habe es verstanden, die Musik in den Mittelpunkt der Liturgie zu stellen und dabei den Glauben gelebt.

Mit einem dankbaren „Vergelt’s Gott“ und minutenlangem Beifall verabschiedeten Pfarrer, Kirchenchor und Gemeinde den Kirchenmusiker. Christian Ringendahl habe es 1984 innerhalb kurzer Zeit verstanden, den Kirchenchor auf einen guten Weg zu bringen, stellte die Vorsitzende Tania Mutschler fest. Sie listete eine stattliche Zahl von Messen auf, die der Chor in den vergangenen 34 Jahren einstudiert und gesungen hat. Neben den zahllosen Proben habe es aber auch viele Feste gegeben, besondere Erlebnisse seien die gemeinsamen Chorreisen gewesen. Sei es in Rom, Krakau oder Paris, immer konnte der Chor in besonderen Kirchen auftreten. Mit der Feststellung: „Du bist unser Freund, nicht nur Dirigent“, dankte Mutschler dem Kirchenmusiker. Mit dem Lied „Geh in Gottes Frieden“ verabschiedeten sich die Chormitglieder unter der Leitung des neuen Organisten Johannes Tress. Er werde in Markdorf bleiben und Aushilfsdienste in der Seelsorgeeinheit und der Region übernehmen, erklärte Christian Ringendahl nach dem Gottesdienst.

Auch seine Aufgabe in der Schweiz werde er beibehalten. An jedem dritten Donnerstag im Monat wird er bei der „Orgelmusik zur Marktzeit“ weiterhin in der Pfarrkirche zu hören sein.