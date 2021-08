Mit Baseballschläger Mann angegriffen

Vier Unbekannte sollen am Samstag kurz vor Mitternacht vor dem Einkaufszentrum Proma in Markdorf einen 24-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen angegriffen haben, teilt die Polizei mit. Einer der Angreifer soll mit einem Baseballschläger auf das Opfer eingeschlagen haben, ein weiterer mit der Faust. Der 24-Jährige wurde nach dem Vorfall von einem Bekannten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und erhofft sich Hinweise zu den drei männlichen und einer weiblichen Tatverdächtigen und bittet Zeugen, sich unter Teefon . 07544 / 962 00 zu melden.