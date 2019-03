Mister Dreckkübel wird groß verabschiedet

Das Schloss, die Bahn, der Bitzenhofer: Diese Themen haben die Büttenredner beim Dreckkübelgschwätz der Historischen Narrenzunft Markdorf am Dienstagabend in der Stadthalle am meisten umgetrieben. Sie reizten die Zeit bis zur Fasnetsverbrennung um 0 Uhr fast vollständig aus: Erst um 23.45 Uhr stieg mit Christian Amann der letzte Redner aus dem Kübel.

Der Bitze: Das 57. Dreckkübelgschwätz war das 17. von Moderator Dietmar Bitzenhofer – und sein letztes. Er verabschiedet sich nicht nur als Büttel, sondern auch vom Kübel. Klar, dass er da nochmal einen großen Auftritt hatte. Der „Bitze“ berichtete nicht nur selbst viel aus den Kübeln vergangener Jahre, sondern er stand auch im Zentrum zahlreicher Einlagen: So erschien die Resonanzkatastrophe wieder einmal auf der Bühne, um a cappella ein Ständchen zu singen. Als Zunftmeister habe er viel umgesetzt, was er vorher nicht besprochen habe, sangen sie. Lob und Dank sprach Ehrenzunftmeister und VSAN-Vizepräsident Otto Gäng aus. Lieder für Bitzenhofer gab es von Daniela Weiss und den fünf Paparazzis Inge Augner, Marlene Riederle, Birgit Ziegler, Regine Lorenz und Lisa Bitzenhofer. Eine Hommage in rot-gelb waren Klaus und Dagmar Schön sowie Jörn und Christine Burger: Sie hatten das Büttelhäs originalgetreu nachgenäht. Albin Ströbele brachte Karten mit, die Bitzenhofer mischeln durfte und die dann zur Vorlage einer Rede wurden. Nur einmal wurde „Bitze“ ausgebuht: als er einen Tanz ausschlug. Da lenkte Mister Dreckkübel ein und legte mit Monika Schneider einen Rock’n’Roll aufs Parkett.

Das Schloss: Pfarrer Ulrich Hund stieg als Robin Hood, der Rächer der Rechtlosen, in den Kübel. „Schlossherr ist in dieser Stadt ja out“, spielte er auf den Bürgerentscheid zum Bischofsschloss an. Er kämpfe für die, die Bürgerbeteiligung vermissen und von Verwaltung und Gemeinderat nicht mitgenommen werden. Er fragte zwar, wo die Bürger waren, als über das Thema informiert wurde. Die entsprechenden Veranstaltungen seien nur schwach besucht worden. Doch er empörte sich auch darüber, dass man sich überhaupt informieren müsse. „Es muss doch auch gehen, dass man einfach so dagegen sein darf“, sagte er. Rosi Altstädter wünschte der Stadt, die sich bei der Abstimmung entzweit habe, dass sie die Sache gut und gemeinsam zu Ende bringe. Kübel-Urgestein Bruno Gangl schlug vor, Pfarrer Hund zum Bischof zu befördern und ihn ins Schloss umziehen zu lassen. Im Gegenzug könnte die Stadtverwaltung doch die Mittlere Kaplanei beziehen.

Der Bahnübergang: Den Bahnübergang knüpfte sich Veronika Elflein, Rektorin der Verbundschule am Bildungszentrum Markdorf, satirisch vor. Kostümiert als Zugbegleiterin empfahl sie – ganz im Sinne der Verkehrssicherheit – sieben alternative Möglichkeiten, den Bahnübergang zu queren. „Wenn Sie schon von Weitem erkennen, dass die Schranken sich schließen, wenden Sie bitte umgehend Ihr Fahrzeug“, sagte sie. Ihr zweiter Tipp: beim Tausch der Winterräder einfach Eisenbahnräder montieren lassen und dann die Gleise nutzen. Wer auf der Straße bleiben müsse, könne sein Auto als DB-Regio-Zug verkleiden und laut hupend die Kreuzung queren. Vätern und Müttern riet sie, das Kind als Verkehrspolizist zu kostümieren und es in der Mitte der Kreuzung zu positionieren. Oder: „Nutzen Sie den Flugverkehr. Uns ist zu Ohren gekommen, dass der Flughafen Friedrichshafen derzeit noch Kapazitäten frei hat.“ Das derzeit ungenutzte Bischofsschloss könnte als Terminal dienen, um mehrmals täglich verkehrende Linienflüge von der Innenstadt zum Bildungszentrum abzufertigen. Risikofreudige Markdorfer könnten sich aber auch einfach kurz vor dem Erreichen der kritischen Stelle die Augen verbinden und die Geschwindigkeit erhöhen. Die letzte Möglichkeit sei die Erstellung einer Unterführung in Eigenleistung. „Eventuell müssten Sie für dieses Vorhaben die Zustimmung der Bevölkerung per Bürgerentscheid erwirken“, sagte sie. Sie verabschiedete sich mit den Worten: „Ich bin mir sicher, mit meinen Ratschlägen überhaupt nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beigetragen zu haben.“ Einen achten Vorschlag brachte Manfred Weiss ins Spiel, der ein stadtbekanntes Markdorfer Original mit dem Schwenken der Kellen beauftragen würde.

Die Stadt: Fritz Löffler berichtete aus Markdorf-Süd. Jürgen Hutter von der Freiwilligen Feuerwehr habe einen Führerschein für alles, auch ein großes Schlauchbootpatent. Dies sei nötig, weil die Markdorf-Süder oft bis zu den Knien im Wasser stünden. Dann hole Hutter das große Schlauchboot, in dem alle 750 Süder Platz haben, vorne Hutter, hinten Beate Geng. „Eine Stunde später ein erhebender Moment: ganz Markdorf-Süd hat auf einen Schlag Seesicht“, sagte er. Er ließ das Boot über den Bodensee schwimmen, bis zur Schweiz, die aber keine Flüchtlinge aufnehme. Auch die „Ösis“ halten die Süder für Bootsflüchtlinge und schicken sie zurück ans deutsche Ufer, wo sie aber auf den AfD-Kreisverband treffen. Eine Spitze zielte auch in den Markdorfer Norden, wo es zähle, wie breit Häuser, Autos und Frauen seien. Christian Amann lobte einen Lastwagenfahrer, der besoffen die Ampel am Latscheplatz umgefahren habe. „Er hat die beste Verkehrsplanung durchgeführt, und das ohne Planungsentwurf, tagelange Beratungen, Beschlüsse oder gar ein Bürgerbegehren.“

Die Kirche: Dekan Peter Nikola sprach im Kübel ernste Themen wie den Missbrauch in der Kirche an. Der sei „zum Schämen, zum Weinen und zum Kotzen“. Täter, die fromm getan und die prüde Moral der Kirche gepredigt haben, seien nach weltlichem und kirchlichem Recht mit aller Konsequenz zu bestrafen, deren Opfer zu entschädigen.

Der Olympische: Frieder Staerke verkörperte mit seinem Auftritt als Schweizer Mathematik-Professor, der am Beispiel von Kartoffeln und Pommes über das Kosten-Nutzen-Verhältnis referierte, den olympischen Gedanken im Dreckkübel: Dabeisein ist alles. Die Medaillen wurden diesmal anderweitig vergeben.