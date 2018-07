Mission: Schüler für Schubert begeistern

Georg Mais ist ein Mann mit einer Mission. Eigentlich ist der Dirigent, gestern aber steht er mit einem CD-Player und Schuberts Werk „Der Tod und das Mädchen“ unterm Arm im Bildungszentrum Markdorf.

Sein Vorhaben: Er will junge Menschen für den Mozartsommer in Salem begeistern. Denn seit das Schloss Salem dem Land Baden-Württemberg gehört, ist der Kulturauftrag besonders wichtig. Als Erster Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft will er das Kulturgut nicht in Vergessenheit gerät. „Die Open-Air Konzerte kennt jeder“, gibt er zu bedenken, „aber der Mozart-Sommer ist vielen jungen Leuten kein Begriff.“ Und so sei der Altersdurchschnitt im Publikum meist etwas höher und die der Dresscode eher in Richtung grauer Anzug. Das soll sich ändern und deshalb besucht Georg Mais die Klasse 12 des Gymnasiums im Deutschunterricht.

Seine Hoffnung: Über die Literatur den Schülern die klassische Musik zugänglich zu machen. „Im Abitur-Alter haben die Schüler das höchste Allgemeinbildungsniveau ihres Lebens.“ So soll seine Botschaft auf fruchtbaren Boden fallen. Mit Freikarten für das Konzert und einer exklusiven Schlossführung hilft er aber noch ein bisschen nach.

Das Thema des diesjährigen Mozartsommers ist Franz Schubert und die Klassische Romantik. Mit Romantik verbindet Pia Eberhard spontan eher „Candle-Light-Dinner und Rosen.“ Aber sie ist der Musik nicht abgeneigt. „Ich denke das kann ganz interessant werden. Vor allem weil vor jedem Stück Informationen gegeben werden.“ Nadja Buchmaier verbindet mit Franz Schubert erst mal nur „Musikunterricht“. Deshalb auch die vage Befürchtung, was den Mozartsommer angeht: „Ich will mich dort nicht langweilen müssen. Das muss schon interessant gestaltet sein.“ Auch Johannes Simon kann spontan keine Werke von Franz Schubert nennen. Er kennt auch keinen in seinem Alter, der klassische Musik hört. „Mein Vater vielleicht.“ Er selbst hört eher Hip Hop. ist aber offen für Neues. Marvin Baethge verbindet mit Romantischer Klassik eher „Minne-Lyrik und Gedichte, aber musikmäßig eher nichts.“ Er spielt selbst Gitarre. Was bei seinen Eltern im Musikregal steht? „ACDC und Guns´n Roses.“

Damit zurück zum Georg Mais und seiner Mission: „Die Begeisterung für Musik wird eben auch über die Eltern vermittelt“, schließt er aus den Antworten. Zusammen mit Deutschlehrerin Lehrerin Fine Hartmann will er jetzt dafür sorgen, dass sich auch die ACDC-Kinder für Schubert begeistern können. Und die Mission scheint nicht hoffnungslos zu sein - Eine Schülerin aus der ersten Reihe outet sich bereits als Klassik-Liebhaberin. „Ich hab auf meinem iPod Beethoven.“