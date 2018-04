Michael Finkenzeller ist neuer Zunftmeister

Der Narrenverein Guggenbichler hat einen neuen Zunftmeister: Michael Finkenzeller ist in der Hauptversammlung am Dienstag zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Der bisherige Vize trat damit die Nachfolge von Fabian Kohl an, der nach zwei Jahren nicht mehr für den Vorsitz kandidierte. Auch bei den weiteren Wahlen gab es Veränderungen, ferner wurden einige Mitglieder für ihren Einsatz und ihre langjährige Treue zum Narrenverein geehrt.

Neben den Wahlen war der Kassenbericht ein Diskussionsthema. Trotz Überschüssen bei der Bewirtung beim Landschaftstreffen der Narrenzunft Markdorf und beim Jubiläum der Hugelohs gab es ein Minus in der Kasse. Gründe dafür gab es mehrere, so die teuren Busfahrten zu den Narrenumzügen wie nach Scheidegg, Illmensee, Ravensburg. Zudem trat der Verein bei der Anschaffung neuer Häser in Vorleistung. Auch sind die Kosten für Beiträge und Versicherungen gestiegen.

Derzeit 114 aktive Mitglieder und rund 50 Kinder

Unverändert blieb aber der Jahresbeitrag von zehn Euro. Der neue Vorstand werde sich mit diesem Thema befassen, kündigte Kassierer Oliver Seyfried an und dabei die Ausgabenseite auf Kürzungen prüfen, ebenso wie die Einnahmen verbessert werden können. Derzeit hat der Narrenverein 114 aktive Mitglieder, hinzukommen noch etwa 50 Kinder.

Bürgermeister Georg Riedmann stellte fest, dass die Mitglieder sehr engagiert im Verein mitarbeiten, das durch die Überschüsse bei der Bewirtung der beiden Narrentreffen in Markdorf deutlich wurde. Turnusmäßig stand die Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers auf der Tagesordnung.

Doch da der bisherige stellvertretende Vorsitzende Michael Finkenzeller zum Zunftmeister gewählt wurde, galt es einen neuen Vize zu wählen. In dieses Amt wurde Alisa Keller gewählt. Etwas länger dauerte die Kür des neuen Schriftführers, bis sich Thomas Schröder zur Übernahme des Amtes bereit erklärte und gewählt wurde. Damit waren zwei Beisitzer aufgerückt, für die galt es, nun Nachfolger zu finden. Als neue Beisitzer wurden Jennifer Winz und Jenny Schellinger in den Vorstand gewählt. Für zehnjährige Treue beim Narrenverein Guggenbichlern wurdenbei der Versammlung geehrt: Nadja Braun, Alena Hadlich, Jennifer Winz, Sandra Knecht und Anna Wirth. Seit 20 Jahren dabei: Tamara Jehle und Verena Manz, für 30 Jahre wurden Dietmar Meisohle und Sandra Steffelin geehrt.