MGH ist jetzt Digital-Kompass-Standort

Hoher Besuch im Markdorfer Mehrgenerationenhaus (MGH): Thaddäus Kunzmann, der Demografiebeauftragte des Landes Baden-Württemberg, hat am Donnerstag mit Vertretern der Fraktionen im Gemeinderat über das Thema: „Wie kann die Digitalisierung den demografischen Wandel unterstützen?“ diskutiert.

Passend zum Thema erfolgte die offizielle Eröffnung des MGH als Digital-Kompass-Standort. Damit gehört das MGH deutschlandweit zu den 100 ausgewählten Standorten, die eine lokale Anlaufstelle für Menschen sind, die Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien und Geräten suchen.

Das Markdorfer MGH sei aufgrund seines umfangreichen Angebotes in diesem Bereich ausgewählt worden, erklärte Katharina Braun von der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, die per Internet aus Berlin live zugeschaltet war. Seit etwa zwei Jahren fördere die Arbeitsgemeinschaft lokale Anlaufstellen, die der älteren Generation bei Fragen zum Internet und zu digitalen Geräten Hilfe und Unterstützung bieten. Zudem werden Ehrenamtliche gefördert, die ihr Wissen in diesem Bereich erweitern und an andere weitergeben wollen.

Es werde fundamentale Änderungen in der Zukunft geben, bedingt durch den demografischen Wandel, da die Menschen immer älter werden und länger vital bleiben, erklärte Thaddäus Kunzmann. Darauf müsse sich die Gesellschaft vorbereiten, besonders in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Mobilität, Digitalisierung und Erhalt der Gesundheit. Dazu gehöre auch das Thema Einsamkeit, dabei sei das MGH ein wichtiger Teil der Antwort, wenn es um die Bereiche Treffpunkt, Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe gehe.

Zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehöre auch die digitale Versorgung. Deshalb fördere das Land auch Projekte im Bereich Digitalisierung, wie beim MGH.

Wichtig sei es, den Menschen zu verdeutlichen, was Digitaler Wandel bedeutet, wie sich ihr Leben dadurch verändern kann, welchen Nutzen und Vorteile er bringt, welche Erleichterungen und Möglichkeiten er bietet.

Zuerst müssten die Lücken in der Breitbandversorgung geschlossen werden, forderte Michel Veysseyrre, ein Ehrenamtlicher des MGH. Dieser Teil der Infrastruktur müsse überall funktionieren, nicht nur in der Stadt, auch im ländlichen Bereich.

Ebenso sei es wichtig, dass auch Menschen mit einem geringeren Einkommen die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen können, erinnerte Renate Hold, Leiterin des MGH, dies gelte für alle Generationen. So gab es zu Beginn der Corona-Krise eine große Nachfrage im Rahmen des PC-Kreisel. Hier werden Gebrauchtgeräte günstig abgegeben.

Die Schulen müssten deutlich besser ausgestattet sein, stellte Christiane Oßwald fest. Es gelte nicht, den totalen Fokus auf die Digitalisierung zur richten. Die Kinder sollten in der Schule auch andere wichtige Dinge lernen, wünschte sich Kerstin Mock. Bei aller Digitalisierung werde auch der Mensch gebraucht, sei es für die persönliche Ansprache oder die Pflege, fügte Uwe Achilles hinzu.

Die Technik sei ein Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche beim Lernen, ebenso eine Hilfe für die Lehrer, ergänzte Irene Holstein.