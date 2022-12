„Mein neuer Alter“: Sabine Calla aus dem Bodenseekreis macht bei TV-Show mit

Sabine Calla aus Wittenhofen sitzt seit einem Autounfall im Rollstuhl. Ein Problem: Ihr 13 Jahre alter, behindertengerechter Wagen kommt nicht mehr durch den TÜV. Da hatte ihr Physiotherapeut Harald Schmid aus Markdorf die Idee, die Redaktion der RTL2-Sendung „Mein neuer Alter“ um Hilfe zu bitten.

In der Fernsehsendung geht es darum, dass die Moderatorin oder der Moderator versucht, Menschen, die ein niedriges Budget haben, ein gebrauchtes Auto zu kaufen. Dabei werden die Preise bei den Händlern heruntergehandelt und alte Autos verkauft, die nicht mehr im besten Zustand sind.

Teurer Umbau

Der Sender will auch der alleinerziehenden Mutter aus Wittenhofen gerne helfen, die in ihrem Alltag stark auf ein Auto angewiesen ist. Jetzt hofft Sabine Calla außerdem auf Spenden, um den teuren Umbau zu einem behindertengerechten Fahrzeug zu finanzieren.

Den Einfall, dass sie sich bei der RTL-2 Sendung bewerben könnte, hatte Harald Schmid im Frühjahr. „Ich schaue die Sendung ab und zu an. Zudem wusste ich, dass das Auto meiner Patientin dieses Jahr vermutlich nicht mehr durch den TÜV kommt. Da ist mir die Idee gekommen, dass sie sich bei ,Mein neuer Alter’ bewerben könnte“, erzählt der Physiotherapeut aus Markdorf.

Autocheck und Konzert

Die Möglichkeit, der Frau zu helfen, bietet eine Aktion des Autohaus Sailer in Bermatingen-Ahausen. Am Mittwoch, 14. Dezember, kann man dort von 14 bis 17 Uhr einen Autocheck am eigenen Fahrzeug für 25 Euro machen lassen. Der Erlös kommt dann dem Umbau des Wagens zugute.

Eine weitere Chance, Sabine Calla zu unterstützen, besteht am Donnerstag, 15. Dezember, im Restaurant Dorfkrug-Zeppelin in Friedrichshafen. Ab 19.30 wird dort der Sänger und Songwriter Alex Breidt ein Konzert geben. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro und der Erlös wird ebenfalls für den Umbau verwendet.

Wann die Sendung mit der Wittenhofenerin im Fernsehen läuft, steht noch nicht fest.