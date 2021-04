In Obersiggingen im Deggenhausertal ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, brannte es gegen 19.45 Uhr in einer Garage.

Dabei brannten mehrere Fahrzeuge aus.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

+++ Weitere Infos folgen +++