Mehr Jugendbeteiligung für Markdorf

Das Jugendreferat der Stadt Markdorf soll ein klares Konzept bekommen. Das haben der Jugendbeauftragte Jan Münzer und der Jugendreferent Ralf Waldenmayer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtet. Denn bisher fehlt ein solches Konzept. Bis Mitte 2019 soll es stehen.

Bislang gibt es lediglich die Tätigkeitsbeschreibungen früherer Stellenausschreibungen. Allerdings habe die Praxis der vergangenen drei Jahre gezeigt, dass diese nicht dem Bedarf der Zielgruppe und den gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen entsprechen. Das Jugendreferat habe als Leitbild für die Ausrichtung der Konzeption „Demokratiebildung“ und die „aktive Förderung des gesellschaftlichen Engagements“ festgelegt.

Doch auch Abseits von solch grundsätzlichen Fragestellungen hat sich das Jugendreferat viele Ziele gesetzt. Ende Februar soll eine Online-Plattform ans Netz gehen. Im ersten Schritt sollen dort allgemeine Informationen für die Markdorfer Kinder und Jugendlichen bereitgestellt werden. „Spätestens bis November soll die Plattform für alle Akteure der Jugendarbeit aktiv nutzbar sein“, sagte Jan Münzer. Derzeit sei das Jugendreferat dabei, einen Vertrag mit einem Dienstleister zu schließen.

Ein Kernthema des Jugendreferats ist die Jugendbeteiligung. Dabei geht es auch darum, dass Jugendliche mehr Eigenverantwortung übernehmen. Ende des Schuljahres soll eine Vorlage mit möglichen Instrumenten oder Gremien der Beteiligung fertig werden. „Denkbar ist ein Jugendgemeinderat, aber vielleicht soll es auch etwas weniger formal werden“, sagte Münzer. Wichtig für den nachhaltigen Erfolg eines solchen Projekts sei jedenfalls, die Schulen einzubinden. Erste Gespräche mit Gemeinschaftskundelehrerinnen hätten bereits stattgefunden. Im nächsten Schritt sollen die Schülermitverantwortungen (SMV) eingebunden werden. Ziel sei, den Jugendlichen Entscheidungs- und Gestaltungsmacht zu geben.

Jugendliche gestalten Platz selbst

Einen kleinen Vorgeschmack darauf konnten die Jugendlichen bereits bekommen. Sie konnten sich bei der Gestaltung des Jugendraums an der Trendsportanlage einbringen. Der Raum, der in erster Linie dank regelmäßiger Öffnungszeiten als offener Treffpunkt dient, heißt inzwischen Skates Open. Wie Ralf Waldenmayer berichtete, wurde der Zugang zur Tennishalle mit einem Metallgitter abgetrennt. Außerdem wurden den Jugendlichen Sitzbänke zur Verfügung gestellt, die sie selbst reparieren und gestalten konnten. Das führe dazu, dass sie sie als „ihren Platz“ annehmen, sagte er. Darüber hinaus wurde die Technik im Raum erneuert und beispielsweise eine zeitgemäßere Lichtanlage eingebaut. Mittelfristig bestehe das Ziel, den Stammbesuchern die Verantwortung für Angebote und Öffnungszeiten zu übertragen. An der Skatebahn wurden Metallkanten erneuert. Im März 2020 soll sie komplett saniert werden.

„Im Jugendcafé Zepp war dieses Jahr gar nichts los“, sagte Waldenmayer. Seit dem Frühjahr seien die Räume im Sanierungszustand. Dort wurden nicht nur der Boden erneuert und Wände gestrichen, sondern es wurde auch das Dach ausgebessert. Bis Juni will das Jugendreferat ein Konzept für das Zepp erstellen. Voraussichtlich wird dort ein Treffpunkt für Kinder zwischen elf und 14 Jahren installiert.

Neben all diesen Aufgaben organisiert das Jugendreferat Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Es beteiligt sich am Stadtfest mit einer Karaoke-Dusche und einem Kletterturm. Außerdem veranstaltet das Jugendreferat die Aktion Ferienspiele, wo jährlich circa 130 Kinder von sechs bis elf Jahren und etwa 80 Jugendbegleiter zwischen 14 und 30 Jahren teilnehmen. Um Anreize für das Engagement von Jugendlichen zu schaffen, bietet das Jugendreferat ab 2019 in Kooperation mit dem BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) Schulungen an, bei der die Teilnehmer die Juleica-Card erhalten, einen bundesweit einheitlichen Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit.