Mehr als 9000 Euro Spenden für Betroffene der Scheunen- und Garagenbrände in Markdorf

Wer spenden will, kann dies unter folgenden Daten tun: Spendenkonto: Familienforum Markdorf e.V., Sparkasse Bodensee

Ein gutes Ergebnis hat bisher der Spendenaufruf des Mehrgenerationenhauses (MGH) für die Familien Oßwald und Widmann gebracht. Deren Scheune und Garagen wurden in der Nacht vom 21. zum 22. Mai ein Raub der Flammen. Dabei wurden nicht nur zwei Pferde getötet, sondern viele Landwirtschaftsmaschinen und -geräte völlig zerstört, was wegen der anstehenden Erntezeit besonders gravierend ist.

Bei einer ersten Bestandsaufnahme berichtete MGH-Leiterin Renate Hold jüngst, dass bisher 9215 Euro auf dem Konto „Brandhilfe Markdorf“ zusammengekommen sind. Insgesamt gab es ihr zufolge 55 Spender, die Geldbeträge von 25 bis 500 Euro überwiesen haben. Hinzu kommen noch etliche Materialspenden, das waren verschiedene landwirtschaftliche Geräte, allerdings fehlen noch Leitern, Körbe, Kisten, Waage, alles was in einem im Nebenerwerb betriebenen landwirtschaftlichen Anwesen benötigt wird. So wird auch ein Baustromkasten benötigt, damit die Stromversorgung sichergestellt werden kann.

Zahlreiche Materialangebote

Etliche Materialangebote kamen aus der Region, von Personen, die ihre Landwirtschaft aufgegeben haben, schildert Renate Hold. Hier gilt es zu klären, wie die angebotenen Gerätschaften nach Markdorf in den Lilienweg kommen. „Ganz toll, wie viele Spenden zusammengekommen sind“, wie Aline Widmann erfreut feststellt. Allerdings gibt es auch eine neue Hiobsbotschaft vom Landratsamt.

Demnach muss ein Spezialunternehmen die Brandruinen abbrechen und den Bauschutt sortieren und entsorgen, da unterschiedliche Materialien, wie Metall, Holz, Ziegel gibt. Kosten grob geschätzt zwischen 20 000 bis 50 000 Euro, berichtet die junge Frau verzweifelt. „Das ist ein Riesending für uns“, sagt sie.

Damit ist klar: Das MGH wird weiterhin für die Brandopfer Spenden sammeln, auch in sozialen Netzwerken soll es Aufrufe geben, kündigt Renate Hold an.

Wer spenden will, kann dies unter folgenden Daten tun: Spendenkonto: Familienforum Markdorf e.V., Sparkasse Bodensee IBAN: DE83 6905 0001 0001 87 0930 Stichwort „Brandhilfe Markdorf“. Wenn Spendenquittung erwünscht, komplette Anschrift angeben.