Mehr als 200 Markdorfer säubern ihre Stadt

Bei der Aktion „Saubere Stadt“ hat es am vergangenen Samstag eine Rekordzahl gegeben, denn über 200 Teilnehmer liefen durch die Straßen der Stadt und sammelten ein, was unachtsame Zeitgenossen achtlos weggeworfen haben. Zum Abschluss trafen sich zahlreiche Müllsammler an der Jakob-Gretser-Schule und berichteten, was sie alles gefunden hatten. Eine Gruppe hatte besonders viele Zigarettenkippen gefunden, bei einer anderen waren es zahlreiche Flaschen. Erstmals nahm von den Markdorfer Schulen die Jakob-Gretser-Grundschule mit den Klassen 4c und 4 d teil. Die beiden Teilorte wechseln sich bei der Teilnahme ab, eigentlich sollte es in diesem Jahr nur Ittendorf sein, doch Grundschüler aus Leimbach wollten auch mitmachen. Zu den Vereinen mit den meisten Teilnehmern gehörten der Schwäbische Albverein, der Sportclub Markdorf und Modelleisenbahnfreunde. Die Mitarbeiter des Bauhofes sammelten die vielen blauen Säcke mit dem Unrat ein. Foto: Brigitte Walters