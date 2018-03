Mehr als 140 Markdorfer sammeln Müll

Nach drei Stunden intensiven Müllsammelns waren die ersten freiwilligen Helfer schließlich wieder bei der Stadthalle angekommen. Mehr als 140 Markdorfer waren bei der vierten Auflage des Aktionstages „Saubere Stadt“ am Samstag dabei. Erstmals wurde an zwei Orten gestartet, an der Stadthalle und am Rathaus in Leimbach, um den achtlos weggeworfenen Müll an Straßen, Wegen und Plätzen einzusammeln. Etliche Vereine und Organisationen hatten sich angemeldet, für jede Gruppe gab es einen Stadtplan mit dem eingezeichneten Sammelbezirk. Ausgestattet mit Müllzange, Handschuhen und blauen Müllsäcken machten sie sich auf den Weg durch die Stadt. Größte Gruppe waren die „Geocatcher“ vom Sportclub Markdorf mit fast 30 Sammlern, beim Schwäbischen Albverein waren es mehr als 20.