Mazda und Jaguar stoßen zusammen

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro ist am Montagvormittag bei einem Unfall in Markdorf entstanden.

Gegen 9.45 Uhr rangierten ein 61 Jahre alter Fahrer eines Jaguar und eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Mazda auf dem Parkplatz des Norma-Marktes an der Ravensburger Straße und stießen hierbei zusammen. Über die jeweiligen Fahrvorgänge und Unfallursache sind sich die Beteiligten uneins.

Zeugen des Unfallhergangs werden deshalb gebeten Kontakt mit dem Polizeiposten Markdorf, Telefon 07544/96200, aufzunehmen.