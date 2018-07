Max Mutzke will Markdorfer mit auf Tour nehmen

Gemeinsam mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter dem Dirigat von Enrique Ugarte und der Band Monopunkt hat Max Mutzke anlässlich der Feierlichkeiten des 150-jährigen Bestehens der Stadtkapelle Markdorf am Mittwochabend auf dem Marktplatz rund 700 Fans begeistert. „Markdorf, ihr seid spitze. Ich sollte Euch auf Tournee mitnehmen“, rief der sympathische Künstler mit seiner charismatischen Stimme am Ende des zweieinhalbstündigen Konzerts ins nicht ganz volle Rund.

Er philosophierte, erzählte Geschichten aus seiner Jugend und seiner Karriere, kokettierte mit dem Publikum, vor allem aber sang er. Und wie. Mit seinem Gastspiel in Markdorf sang sich der 37-Jährige aus dem Schwarzwald am Mittwoch einmal mehr in die Herzen seiner Zuhörerschaft. Dabei gelang es Max Mutzke, mit der unglaublichen Bandbreite seiner Stimme nicht nur Power und flotte Rhythmen über den Marktplatz zu schmettern. Nein, Mutzkes Stärken liegen auch in melancholischen, nachdenklichen Songs, in der Lyrik, die er mit viel Gefühl und Leidenschaft euphonisch transportiert. Lieder, die von Schmerz, von der ersten Liebe, von Freundschaft, über das tägliche Leben an sich berichten.

Dabei vergisst er nicht, sein Publikum miteinzubeziehen, vor allem dann, wenn kurz vor dem nächsten Song der Glockenschlag der benachbarten St. Nikolaus Kirche den vermeintlichen Rhythmus vorgibt: „Bravo, die Markdorfer applaudieren sogar ihrem Gotteshaus und was ist mit mir?“, sagte Max mit einem Augenzwinkern, bevor er in wechselnden Tonhöhen „Welt hinter Glas“ anstimmte und mit „Schwarz auf Weiß“ vor allem die Herzen der weiblichen Fans höher schlagen ließt. „Ich denke das war der erste Song, den ich geschrieben habe. Dabei habe ich mir vorgestellt, wie die Frauen kreischen“, bemerkte er nebenbei und mit einem Augenzwinkern, bevor der Marktplatz tatsächlich von lautem Gekreische der Damenwelt erfüllt wurde.

Mit seiner Hommage an das Verliebtsein tauchte der begnadete Künstler, dessen groovige Stimme sich im Thema des Souls, Blues und Jazz ebenso wohlfühlt und wiederfindet wie im Pop oder Rap-Genre, geradezu „magisch“ in die Tiefen der Zweisamkeit ein.

Dabei vergaß er nie, seine klangvollen Begleiter, die Südwestdeutsche Philharmonie unter dem Dirigat von Enrique Ugarte und seiner Band Monopunk für ihr großartiges Spiel zu danken: „Kein Scherz. Ich habe die Damen und Herren der Philharmonie erst heute Nachmittag kennenlernen dürfen. Was die musikalisch raushauen ist der Hammer“, freute sich der Protagonist unter großem Beifall.

Nach zweieinhalb Stunden hieß es schließlich Abschied nehmen, Abschied von einem Musiker und Songwriter, der durch sein charmantes Auftreten, seiner Bodenständigkeit, vor allem aber durch seine großartige Stimme den Markdorfern und ihren Gästen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Am Ende stimmt der Schwarzwälder Barde seinen ersten großen Hit, seine Hymne an: „Can’t wait until tonight“ verwandelt das Rund in einen fast textsicheren Chor, bevor Mutzke das Beziehungschaos von „Charlotte“ besingt und er Star-Dirigent und Arrangeur Enrique Ugarte mit der „Quetsche“ zu einem vielumjubelnden Duett „überreden“ kann.