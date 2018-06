Markdorfs Stadtgeschichte zum Anfassen

Geschichte zum Anfassen gibt es in der Dokumentation zur Jubiläumsausstellung 1200 Jahre Markdorf, die jetzt druckfrisch vorliegt. „Das Buch soll einen lebendigen Einblick in die historische Stadtgeschichte geben, aber auch Impressionen aus der Ausstellung vermitteln“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann bei der Vorstellung des Werks am Freitag im Rathaus.

Farbige Illustrationen von Ralf Staiger, Agentur Pragmadesign, geben dem Leser das Gefühl, bei wichtigen Ereignissen der Stadtgeschichte dabei gewesen zu sein. Dazu gehört der Besuch des Fürstbischofs Franz Conrad von Rodt im Jahr 1755, der aufgrund eines wiedergefundenen zwölfseitigen Berichts rekonstruiert werden konnte, aber auch die Erkenntnis, dass der Bischof gerne am Gehrenberg auf die Jagd ging.

„Stadtarchiv ist eine Fundgrube“

Zu den wichtigsten Entdeckungen zählt, dass das Bischofsschloss bereits 500 Jahre früher als bisher gedacht entstanden ist. „Das Stadtarchiv ist eine wahre Schatz- und Fundgrube“, berichtete Kunsthistorikerin Michaela Vogel, die in zweijähriger Forschungsarbeit viele Exponate für die Ausstellung ausfindig machte: Statt der ursprünglich zwölf bekannten Ausstellungsstücke konnten dank ihrer Recherche über 120 Exponate gezeigt werden, die im Buch als Fotografien zu sehen sind. Einige Schmuckstücke tauchten dadurch wieder auf, darunter alemannische Schmuckreife, ein alter Silberkelch oder auch alte Wappentafeln. Michaela Vogel hat als Autorin die Dokumentation hauptsächlich verfasst. Ihre Co-Autoren waren Stadtarchivar Walter Hutter und Friedrich Klein vom Landesamt für Denkmalpflege in Tübingen.

Die Recherchen belegen, dass das Wappen der Stadt Markdorf zu den ältesten in der Region gehört, so die Autorin. Das Buch spannt einen Bogen von den keltischen Hofherren aus der Zeit des zweiten und ersten Jahrhunderts v. Chr. bis hin zum großen Stadtbrand im Jahr 1842, der das mittelalterliche Stadtbild Markdorfs zum großen Teil vernichtete. Anschaulich geschildert wird auch die Zeit zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert, in dem nicht nur die Pest, sondern auch Hungersnot und der 30-jährige Krieg den Einwohnern stark zusetzten. Zu den Höhepunkten in der Dokumentation gehört ein detailgetreuer Übersichtsplan des spätmittelalterlichen Markdorfs etwa in der Zeit zwischen 1515 und 1600.

„Damit kann man heute noch auf den Spuren des alten Markdorfs spazieren gehen“, sagt Armin Dett von Pragmadesign, der mit Ralf Staiger für die grafische Umsetzung der 120 Seiten umfassenden Dokumentation gesorgt hat. Ein fotografischer Rückblick auf die Ausstellung „1200 Jahre Markdorf“ rundet das Werk ab. Georg Riedmann lobte die gute Teamarbeit sowohl bei der Ausstellung, als auch bei der Dokumentation, die für eine gelungene Visualisierung der Markdorfer Stadtgeschichte gesorgt habe. Die aufwändig gestaltete Broschüre richtet sich nicht nur an die Ausstellungsbesucher, sondern an alle, die sich für die Geschichte rund um Markdorf interessieren. Weil die Ausstellung selbst nur wenige Wochen gedauert habe, sei es umso wichtiger gewesen, den Schatz zu sichern, sagte Bürgermeister Georg Riedmann.