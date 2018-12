Markdorfer Weihnachtsmarkt sorgt für gemütliche Stimmung im Hof des Bischofsschlosses

Dichtes Gedränge und Glühweinduft in der Luft – am Freitag hat der Markdorfer Weihnachtsmarkt begonnen. Eine wunderbare Atmosphäre haben die Hüttenbetreiber in den Hof des Bischofsschlosses gezaubert, Lichterketten umrahmen den Markt und Lichtspiele an den Mauern tragen zur Stimmung bei. Bis Sonntagabend gibt es Leckereien in flüssiger und fester Form, sei es das Winterpflümli oder das Wildschweingulasch. Zudem gibt es kleine Mitbringsel wie Figuren aus Metall oder Geschenkideen aus Stoff. Auch an Musik fehlt es nicht, der Musikverein Riedheim machte den Anfang, es folgen Gruppen der Musikschule Markdorf. Foto: bw