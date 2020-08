Markdorfer Turnverein bestätigt Vorsitzenden im Amt

Die Mitglieder des Turnvereins Markdorf (TVM) halten ihrem Verein die Treue, trotz Corona und fehlender Übungszeit in der Halle. Es war kein einfaches Jahr für den TVM: Erst mussten Übergangslösungen für die Gruppen in der Sporthalle des Bildungszentrums gefunden werden, da die Halle umfassend saniert wurde, dann kam Corona und stoppte den gesamten Sportbetrieb. In der Hauptversammlung wurde der bisherige Vorsitzende Uwe Schäfer für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt.

Die Mitgliederzahl bleibe konstant bei rund 1250 Sportlern, davon sind 750 Personen unter 20 Jahre alt, berichtete Uwe Schäfer. Der Verein habe mehr als 80 Übungsleiter und biete in der Woche 120 Stunden sportliche Betätigung für alle Generationen in den Bereichen Turnen, Leichtathletik und Volleyball an. Coronabedingt sei der für den Herbst geplante Gehrenberg-Lauf abgesagt worden, ebenso Movement, eine Veranstaltung gemeinsam mit der Musikschule.

Vor einem Monat wurde der Sportbetrieb wiederaufgenommen, mit Hygienekonzept und Datenerfassung, berichtete Uwe Schäfer. Es sei nicht immer einfach gewesen, die Vorgaben von Land, Kreis und Stadt umzusetzen, mit Kreativität und Flexibilität der Übungsleiter sei dies gelungen. Zum Start der Gruppen nach den Sommerferien erhofft sich der Vorsitzende weitere Erleichterungen, sodass die Duschen wieder genutzt werden dürfen.

Ein Problem begleitet den Markdorfer Turnverein aber auch weiterhin: Es werden ständig weitere Übungsleiter gesucht, dies gilt besonders für den Bereich Kinderturnen. In dem Bereich sind rund 350 Kinder in 19 Gruppen aktiv, allerdings seien noch etwa 200 Kinder auf der Warteliste, wie Katrin Willamowski berichtete. Auch für die Volleyballer werden derzeit zwei neue Übungsleiter gesucht. Bei der Leichtathletik hat es einen Wechsel in der Abteilungsleitung gegeben, Michael Bauer hat das Amt an Nicolai Hörsch abgegeben.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurde Uwe Schäfer als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt, ebenso wie Schatzmeister Heribert Stützle und Schriftführerin Bärbel Jelitte. Nach vier Jahren als stellvertretende Vorsitzende trat Judith Bentele-Rid nicht mehr an. Das Amt bleibt vorläufig vakant, da in der Versammlung kein Nachfolger gefunden werden konnte. Für 25jährige Mitgliedschaft wurde Margot Geiger geehrt, sei 40 Jahren im TVM aktiv Edith Meyer und Dorothea Rogalla.