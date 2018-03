Markdorfer THW-Helfer kämpft in Bosnien mit Pumpen gegen die Wassermassen

Nur wenige Monate nach seinem Noteinsatz nach dem Taifun Haiyan auf den Philippinen ist der Markdorfer Ulrich Knirsch jetzt mit dem Technischen Hilfswerk (THW) in Bosnien im Einsatz gewesen. In Südeuropa war er in vorderster Linie dabei, die Auswirkungen einer Hochwasser-Katastrophe zu mindern. Zwei Wochen dauerte der Einsatz seiner THW-Einheit aus Baden-Württemberg, bis sie von einer anderen Einheit abgelöst wurde. Neben dem Team-Leiter aus Markdorf war auch der Häfler Matthias Gruber mit von der Partie.

Mit drei Großpumpen machte sich die Einheit aus ganz Baden-Württemberg auf ins rund tausend Kilometer entfernte Brcko. Diese Pumpen können zusammen in einer Stunde 1500 Kubikmeter Wasser verarbeiten. In der rund 40 000 Einwohner großen Stadt waren Flussdämme gebrochen, so dass sich laut Knirsch, der schon im Jahr 2010 beim Hochwasser in Polen im Einsatz war, ganze Landstriche unter Wasser standen.

Zusammenarbeit mit Feuerwehr

„Die gesamten Wassermassen bekommt man mit den Pumpen nicht weg, daher muss man Schwerpunkte setzen“, berichtet Knirsch. Diese werden von den örtlichen Behörden vorgegeben, schließlich reist das THW als Bundesanstalt nur auf Anforderung des jeweils betroffenen Landes zu Hilfe. Vor Ort pumpten die Helfer die Altstadt mit Moschee, den Basar sowie eine Neubaugebiet aus. „Wir haben eng mit den Feuerwehren aus Bosnien und Mazedonien zusammengearbeitet“, sagt Knirsch. Die Wassermassen wurden dabei in einen Seitenfluss der Sava abgeleitet.

„Das Land ist noch nicht trocken, jetzt muss noch die Sonne helfen“, sagt Knirsch angesichts der Millionen von Kubikmetern Wasser, die sich über das Land ergossen haben. Auch die Ablöseeinheit habe das Land inzwischen wieder verlassen. In benachbarten Gemeinden seien zudem Helfer etwa aus Dänemark, Belgien und Polen eingesetzt gewesen.

Die Voralarmierung durch das THW sei Freitagnachmittag erfolgt, am Sonntagmittag habe sich der Trupp mitsamt Boot und Kranwagen bereits auf den Landweg in das Krisengebiet gemacht. Absprachen mit den Arbeitskollegen waren daher nur noch rudimentär möglich, Knirschs Vorgesetzter bei Airbus in Friedrichshafen habe seinen Einsatz aber ganz unkompliziert abgesegnet. „Das Einzige, was man vorhersagen kann ist, dass ein Unglück immer zum falschen Zeitpunkt kommt“, meint Knirsch.

Verzögerung an der Grenze

Die einzige Verzögerung auf der Reise sei an der Grenze zu Bosnien eingetreten. Um 3 Uhr nachts sei das THW vor Ort gewesen, um 8 Uhr habe es das erste Briefing mit den örtlichen Behörden gegeben und nachmittags wären die Pumpen bereits gelaufen.

Die Truppe sei rund um die Uhr aktiv gewesen. Erschwerend kam in Bosnien hinzu, dass durch den dortigen Bürgerkrieg vor 20 Jahren einen Minengefahr besteht. „An mehren Stellen gab es auch Seuchengefahr, da Tiere verendet waren“, berichtet Knirsch.

Zu Beginn sei die Lage recht chaotisch gewesen, so dass es schwierig gewesen sei, sich ein ordentliches Bild von der Situation zu machen, erinnert sich der Markdorfer. Zudem habe es in der Anfangsphase nur wenig Kontakt zur einheimischen Bevölkerung gegeben. „Dieser bestand vor allem zur Feuerwehr und zum Zivilschutz“, sagt Knirsch.

Die Behörden stellten den THW-Helfern eine Unterkunft zur Verfügung, ihr zweites Lager konnten sie später in einem Fliesengeschäft aufschlagen. Als sich die Hochwasser-Lage etwas entspannt habe, seien die Bewohner gekommen und hätten in ihren Häusern und Geschäfte aufgeräumt. „Sie sind dann etwa nachts an die Pumpe gekommen und haben uns Kaffee und Brote gebracht“, sagt Knirsch. Einer ihrer Übersetzer sei Deutschlehrer gewesen, daher hätten einige THW-Helfer auch seinen Unterricht besucht. Heute sei er mit Facebook mit den Menschen vor Ort noch in Kontakt. Und die bosnische Fahne hängt in seinem Garten auf dem Gehrenberg. Dort wehte nach seinen Einsätzen auch schon die philippinische und die polnische.