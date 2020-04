Markdorfer Stadtkapelle gibt Konzert für Senioren von St. Franziskus

Eine spontane Idee, kurzfristig umgesetzt, beschert den Bewohnern des Seniorenheims St. Franziskus am Montag ein begeistert aufgenommenes kleines Blaskonzert. Derzeit dürfen die Bewohner das Heim aufgrund der Corona-Auflagen nicht verlassen und keinen Besuch bekommen, eine musikalische Aufmunterung sollte es sein, mit dieser spontanen Idee überzeugte Brigitte Waldenmaier, Vorsitzende der Stadtkapelle Markdorf, Renate Hold vom gegenüberliegenden Mehrgenerationenhaus, denn auf den dortigen Balkonen und der Rasenfläche sollten die Musiker spielen. Schließlich müssen sie zu ihren Mitspielern Abstand halten und ebenso zu den Senioren. Pflegedienstleiterin Heike Knorr musste nicht lange überzeugt werden von der Idee, schließlich ist sie selber bei der Stadtkapelle aktiv. So verfolgten die Bewohner an den offenen Fenstern die musikalische Darbietung. Einige kamen mit dem Rollator und nutzten diesen als Sitzplatz, andere saßen mit Abstand auf den Bänken. Beim Programm hatten die Musiker beliebte Melodien ausgesucht wie die „Fischerin vom Bodensee“, das „Badener Lied“ oder den Markdorfer Jubiläumsmarsch. Das Ensemble der Stadtkapelle spielte unter der Leitung von Sophia Waldenmaier.

Das sei eine tolle Abwechslung, freute sich Martha Bauer. Sie vermisse den Gang ins Städtle sehr, bedauerte sie mit traurigem Blick. Umso mehr genieße sie die Musik, wo sie doch regelmäßig die Konzerte der Stadtkapelle in der Stadthalle oder im Schlosshof besuche.

Am Ende stand für Brigitte Waldenmaier und Renate Hold fest, das muss wiederholt werden, jetzt gilt es, einen regelmäßigen Termin für die Musiker zu finden – für ein wöchentliches musikalisches Ständchen für die Bewohner des Seniorenheims.