Markdorfer Segelflieger stehen kurz vor dem Saisonstart

Für die Markdorfer Segelfliegergruppe ist die Winterpause bald beendet und die Mitglieder des Vereins starten in die neue Saison. Dann ziehen sie wieder vom Frühjahr bis in den Herbst ihre Kreise über die Gehrenbergstadt und das Umland.

Anfang März findet das alljährliche „Briefing“ statt, in dem alle Mitglieder nach der langen Winterpause wieder auf wichtige Punkte hingewiesen werden, die ein sicheres Fliegen gewährleisten. Kurz darauf erfolgt die Abnahme aller Flugzeuge und der Seilwinde durch einen vom Landesverband bestellten Prüfer, ähnlich dem TÜV bei Fahrzeugen, wie der Verein mitteilt. Danach kann es dann am ersten schönen Wochenende losgehen. Außerdem gibt es noch eine praktische Sicherheitsüberprüfung aller Piloten durch die ausgebildeten Fluglehrer des Vereins.

Die Markdorfer Segelflieger besitzen in ihrem Flugzeugpark sieben moderne Segelflugzeuge, zwei Oldtimer und ein Ultraleichtflugzeug sowie niedrige Fluggebühren, die es jedem ermöglichen diese wunderschöne Sportart durchzuführen. Um die Gebühren so niedrig und das Material immer gut in Schuss halten zu können, reinigen die Segelflieger zweimal wöchentlich alle Containerstellplätze in der Stadt und führen viermal im Jahr seit mehr als 50 Jahren in Markdorf, Leimbach, Hepbach, Riedheim, Kluftern, Reutte, Ittendorf, Ahausen und Bermatingen vier Papiersammlungen pro Jahr durch.

Leider seien in letzter Zeit die Ergebnisse dieser Papiersammlungen immer niedriger geworden, zum einen, weil flächendeckend die blauen Tonnen eingeführt wurden und die Segelflieger keinen Anteil mehr am Papieraufkommen über die Tonnen haben, zum anderen, weil viele Neubürger die Papiersammlungen gar nicht kennen. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben die Segelflieger speziell in den Neubaugebieten mit einem Flyer informiert, dass jedes Zeitungsbündel, das nicht in der Tonne landet, sondern bei der Papiersammlung an der Straße liegt, den Verein und seine Mitglieder unterstützt.

Wer sich einmal mit dem Segelfliegen vertraut machen möchte, kann an einem Schnuppertag teilnehmen. Am Schnuppertag beteiligt sich der „Neuling“ vom morgendlichen Ausräumen bis zum abendlichen Einräumen der Flugzeuge und des übrigen Materials am Flugbetrieb. Als Belohnung winkt ein kostenloser Flug mit einem der fünf Fluglehrer des Vereins.