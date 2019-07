Markdorfer Roboter-AG holt den Weltmeistertitel

Nach dem Erfolg der Leichtgewichtsroboter bei der Europameisterschaft in Hannover konnte das Team L.o.C. Robotics aus Markdorf in der Königsliga des Schwergewichts das zweite internationale Turnier des Jahres für sich entscheiden und damit den Saisonhöhepunkt einfahren, wie das Bildungszentrum mitteilt. Die Robocup-Weltmeisterschaft wurde in diesem Jahr in Sydney (Australien) ausgerichtet.

Vom 2. bis zum 8. Juli traten 28 Teams in sieben Runden gegeneinander an. Bis auf die starke Konkurrenz aus China konnte das Team des Gymnasiums Markdorf alle Runden klar für sich entscheiden. Im Finale standen sich die Konkurrenten schließlich wieder gegenüber. Nachdem die Spieltaktik der Markdorfer auf diejenige der Gegner abgestimmt worden war, konnten die Markdorfer schließlich in einem wahren Krimi das Spiel für sich entscheiden und am Samstag schließlich auf Punkterang Eins aufrücken.

Wer jedoch Weltmeister werden will, musste auch das eigene Team mit Postern und Interviews präsentieren, Fragen zu Robotern und Aufgabenverteilung beantworten und im Rahmen einer technischen Prüfung eine Programmieraufgabe aus dem Stand lösen. Dies gelang den Robotics überzeugend, so dass die Nachricht vom Titel am Sonntag den 16 000 Kilometer entfernten Bodensee erreichte. Für die Roboter AG ist es die neunte Teilnahme an einer WM und der dritte WM-Titel.