Markdorfer Robo-Fußballer fahren zur WM nach Sydney

Mehr als 500 Schüler haben sich in 168 Teams beim RoboCup 2019 in Magdeburg getroffen, um die Deutschen Meister im Roboter-Fußball, Labyrinth-Fahren oder der Bühnen-Performance zu ermitteln. Mit dabei war auch die Roboter-AG des Gymnasiums Markdorf. Ihr ZIel: die Roboter-Weltmeisterschaft in Sydney Anfang Juli und die Europameisterschaft im Juni.

Fünf Teams der Roboter-AG des Gymnasiums Markdorf waren dieses Jahr dabei, teilt die Schule mit. Dieses Jahr galt es nicht nur in Einzelwettbewerben Strategie und Taktik umzusetzen und im Superteam-Wettbewerb mit anderen Teams zu kooperieren, es musste auch bei einer Technical Challenge eine zuvor unbekannte Aufgabe nach einer halben Stunde mit dem eigenen Roboter umgesetzt werden können. Wer hier nicht punkten konnte, konnte auch keinen Platz auf dem Treppchen ergattern. Drei RoboSoccer-Teams aus Markdorf, die Bodenseeadler, die Bodenseeskorpione und die L.O.C. Robotics, konnten sich letztlich erfolgreich behaupten. In der Eins-gegen-Eins-Selbstbau-Liga erreichten die Bodenseeadler den ersten Platz und waren außerdem Sieger ihrer Technical Challenge. Die Bodenseeskorpione mussten sich nur einem Team geschlagen geben und erhielten den Pokal für den zweiten Platz in der Zwei-gegen-Zwei-Leichtgewicht-Liga. Damit dürfen sie zur Europa-Meisterschaft nach Hannover reisen.

Ab nach „Down Under“

Die L.O.C. Robotics erreichten ebenfalls einen zweiten Platz, waren Beste ihrer Technical Challenge und mit ihrem Partnerteam Beste im Superteam-Wettbewerb. In der Zwei-gegen-Zwei-Schwergewicht-Liga qualifizierte sie diese Platzierung zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Für die Markdorfer Roboter-AG ist dies bereits die neunte Weltmeisterschafts-Teilnahme und die erste Europameisterschafts-Teilnahme.