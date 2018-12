Markdorfer Rettungsschwimmer holen WM-Gold

Mitglieder der DLRG Bermatingen-Markdorf haben erfolgreich an den Weltmeisterschaften der Rettungsschwimmer teilgenommen, der in Adelaide in Australien ausgetragen worden ist.

Die DLRG Bermatingen-Markdorf wurde durch die Rettungsschwimmer Norbert Haaser, Stephan Ludwig, Klaus Staiber, Juergen Wohlgemuth, Pius Lenzlinger und Markus Rank vertreten. Die Markdorfer Rettungsschwimmerin Anneke Haaser startete mit ihrer Mannschaftskollegin Jasmin Freudiger für ihren Heimatverein Rheda-Wiedenbrück, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Norbert Haaser zeigte sich in bester Verfassung. In seinen Spezialdisziplinen „100 Meter Retten einer Puppe mit Flossen“ und „100 Meter Retten einer Puppe mit Gurtretter und Flossen“ erschwamm er sich jeweils den Weltmeistertitel in der Altersklasse 50 bis 54 Jahre. In der nächstälteren Klasse erreichte Pius Lenzlinger den dritten Platz.

In der Team-Disziplin „line throw“ (Rettungsleine werfen und den Verunglückten an Land ziehen) erzielten jeweils Norbert Haaser und Stephan Ludwig, sowie Pius Lenzlinger und Markus Rank die Goldmedaille. In der Mannschaftsdisziplin „Vier Mal 25 Meter Retten“ errangen Rank, Lenzlinger, Haaser und Staiber ebenfalls die Goldmedaille.

In der Einzeldisziplin „50 Meter Retten einer Puppe“ schwamm Anneke Haaser in ihrer Altersklasse 35 bis 39 auf den zweiten Platz. Sie erreichte in der Disziplin „100 Meter Retten einer Puppe mit Flossen“ den dritten Platz.

In der Disziplin „100 Meter Hindernisschwimmen“ kämpfte sich Pius Lenzlinger auf Platz zwei vor. In der Mannschaftsdisziplin „Vier Mal 50 Hindernis“ erschwamm die Staffel mit Wohlgemuth, Haaser, Staiber und Lenzlinger die Silbermedaille. In den Disziplinen im Meer mussten sich alle Schwimmer vom Bodensee den überaus erfolgreichen Australiern geschlagen geben.

An dem Wettbewerb im australischen Adelaide nahmen insgesamt 4000 Rettungsschwimmer teil. Diese Großveranstaltung findet im Regelfall alle zwei Jahre statt. Dabei müssen die Teilnehmer ihre sportlichen Fähigkeiten im Schwimmbecken, sowie im Meer und am Strand, in Einzel- und Teamwettbewerben unter Beweis stellen.

Die Weltmeisterschaften bestehen aus den Wettkämpfen der Nationalmannschaften, der Jugendlichen (Altersklasse von 16 bis 18 Jahre), der Masters (Altersklassen ab 30 Jahre) und der Interclubs (Vereinsmannschaften). Die nächsten Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen werden 2020 im italienischen Riccione stattfinden.