Markdorfer Rathaus wird im Bestand saniert

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat am Dienstag den Beschluss zur Sanierung des Rathauses gebilligt. Bauliche und funktionale Mängel bei dem rund 60 Jahre alte Gebäude sollen behoben werden. Es ist die Dämmung der Außenwände geplant, ebenso wie eine neue Haustechnik, zudem soll der Brandschutz auf den aktuellen Stand gebracht werden. Derzeit rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von rund sechs Millionen Euro.

Wichtigste Veränderungen im Innern: aus Brandschutzgründen ist ein zweites Treppenhaus erforderlich. Bedingt dadurch gibt es Veränderungen beim Aufzug und bei den Sanitärräumen. Für die Heizung soll ein Konzept zur Nutzung regenerativer Energien erstellt werden, ebenso muss die gesamte Elektro- und Medientechnik erneuert werden. Allerdings werden nach dem Umbau etwa 250 Quadratmeter Nutzfläche fehlen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Achilles kritisierte, das eine Auflistung fehle, wieviele Arbeitsplätze durch den Umbau verloren gehen. Ferner fehle ein Nachweis, warum es vier Besprechungsräume geben soll, bisher sind es zwei. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, ein Raumkonzept für das Rathaus zu erstellen, aus der sich die Nutzung, die Bedarfe, die Wartebereiche und die Besprechungsräume ergeben.

Ebenso wurde über die Fenster diskutiert, die in einheitlicher Größe, dem Rathaus ein neues Gesicht geben sollen. In der August-Sitzung war die Tendenz bei den Gemeinderäten, die Fenstergröße beizubehalten, während Architekt Gerhard Lieb eine Vergrößerung favorisierte. Als Kompromiss empfahl er am Dienstag, die Leibung abzuschrägen, doch das gefiel den Gemeinderäten nicht. Mit großer Mehrheit beschlossen sie die Vergrößerung der Fenster.

Darüber hinaus diskutierte der Gemeinderat über das Für und Wider einer Putz- oder Klinkerfassade. Das Rathaus sei ein Stadtbild prägendes Gebäude, stellte Architekt Lieb fest. Dies sollte durch eine Klinkerfassade verdeutlicht werden, zudem habe Klinker eine höhere Wertigkeit. Dem schloss sich eine Mehrheit der Gemeinderäte an. Damit ist auch eine weitere Veränderung verbunden: den Balkon zum Marktplatz wird es nicht mehr geben. Das Dach wird ebenfalls gedämmt und mit Schiefer-Schindeln eingedeckt, sodass keine Verstärkung des Dachstuhls notwendig ist. Auf der Südseite des Daches soll eine Photovoltaik-Anlage montiert werden.

Kämmerer Michael Lissner rechnet mit einer Förderung aus dem Landessanierungsprogramm. Diese könnte seinen Angaben zufolge bei etwa 50 Prozent der Baukosten liegen. Da eine Sanierung des Gebäudes im Betrieb die Kosten deutlich steigern würde, sollen die Rathaus-Mitarbeiter während der Bauzeit übergangsweise in die Schlossscheuer des Bischofsschlosses umziehen. Für das Herrichten der Räumlichkeiten in sehr einfachem Rahmen wird mit Kosten in Höfe von etwa 250 000 Euro gerechnet.