Markdorfer Rathaus bleibt geschlossen

In der Zeit von Mittwoch, 23. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, wird das Markdorfer Rathaus für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Von Montag, 4., bis Freitag, 8. Januar, bestehe dann ein eingeschränkter Dienstbetrieb. In jener Woche stehe die Behörde in allen Angelegenheiten des Melde- und Passwesens (Telefon 07544 / 50 02 42 oder per E-Mail (Adresse siehe unten) zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung weiter.

In anderen dringenden Angelegenheiten ist die Behörde telefonisch wie folgt zu erreichen: Bürgermeisteramt/Hauptamt 07544 / 50 02 21; Finanzverwaltung 07544 / 50 02 51; Stadtbauamt/Ordnungsverwaltung 07544 / 50 02 71; Ab Montag, 11. Januar, sind alle Dienststellen wieder zu den allgemeinen Öffnungszeiten erreichbar.