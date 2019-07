Markdorfer radeln über 96 000 Kilometer

Erstmals hat die Stadt Markdorf bei der Aktion „Stadtradeln“ mitgemacht und schaffte auf Anhieb mit 433 Teilnehmern kreisweit den ersten Platz mit 96 033 Kilometern, diese Leistung bedeutet eine CO –Vermeidung von 13 637 Kilogramm. Insgesamt beteiligten sich sechs Kreiskommunen mit 1626 Teilnehmern, die insgesamt 388 533 Kilometer radelten. Am Freitag gab es für die fleißigsten Radler Urkunden und Gutscheine.

„Wir waren total überrascht von den vielen Anmeldungen und der guten Resonanz“, freute sich Lucie Fieber von Markdorf Marketing, das die Organisation der Aktion in der Stadt übernommen hatte. Mit etwa 200 Teilnehmern habe sie gerechnet. Bei so einer grandiosen Leistung sei die Teilnahme im nächsten Jahr schon fest im Terminkalender verankert, erklärte Fieber. Gestartet war die Aktion mit einer großen Sternfahrt zum Markdorfer Stadtfest, an der Radler aus Friedrichshafen, Tettnang, Meckenbeuren, Überlingen, Daisendorf und Bermatingen teilnahmen.

Nach drei Wochen hatten 55 Teams mit insgesamt 433 Radlern, mit dabei 14 Gemeinderäte, insgesamt 96 033 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Bester Einzelfahrer war Gerd Nackowitsch von TGA Bodensee, er legte insgesamt 1183 Kilometer zurück. Die Kilometer habe er einfach erreicht, jeden Tag von Friedrichshafen zum Arbeitsort Markdorf und zurück, erzählte er am Rande der Preisübergabe. Während der Arbeit habe er ebenfalls das Rad benutzt, um die Baustellen in der Region anzufahren, da ging es dann schon mal bis nach Ravensburg. Nach Feierabend wurde dann noch mit der Ehefrau geradelt, da ist dann ein Trip nach Lindau nichts Besonderes. Seine Kollegen vom Team „TGA Bodensee“ waren nicht ganz so fleißig, insgesamt schafften sie 8837 Kilometer und erreichten damit den dritten Platz in der Team-Wertung.

Die meisten Kilometer legte das Team Continental Markdorf zurück. Die 38 Teilnehmer schafften 12 766 Kilometer. Den zweiten Platz erreichte die Umweltgruppe Markdorf mit 9572 Kilometer. In der Kategorie „Lebenserfahrenstes Team“ schafften die Wagner Road Runners mit 7485 Kilometern den ersten Platz. Nicht ganz so viel schaffte das Team der evangelischen Kirche mit Pfarrer Tibor Nagy, das auf 2954 Kilometer kam. Bei den Familien-Teams lagen die Auwiesel mit 3 058 Kilometer deutlich vor der Feldhasenbande mit 1242 Kilometern. Beste Schulklasse waren „Die faulen Kartoffeln“, sie schafften 1063 Kilometer. Bei den Gastgeber-Teams erreichten die Mitarbeiter des Wirthshofes 962 Kilometer und beim Fremdsprachen Team erreichte Kurt Rogalla 708 Kilometer. Die gute Leistung von Markdorf sporne hoffentlich andere Kommunen im Kreis an, im nächsten Jahr beim Stadtradeln mitzumachen, wünschte sich Stefan Haufs, der Fahrradkoordinator des Landkreises. Von Beginn an habe es für die Aktion viel Unterstützung in Markdorf gegeben.