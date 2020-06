Markdorfer Open Air erst an Pfingsten 2021

Das Markdorfer Open Air auf dem Marktplatz, das für diesen September geplant war, wird wegen der Corona-Pandemie auf Pfingsten 2021 verschoben.

Dies hat Geschäftsführer Jens Neumann vom veranstaltenden Kulturteam am Donnerstag mitgeteilt. Die Tickets bleiben gültig, und „wir hoffen natürlich, dass viele Besucher ihre Karten tatsächlich behalten und die Rückgabequote gering bleibt“, sagte Neumann.

In etwa zwei Wochen wird bekanntgegeben, wie das Programm für 2021 aussehen wird. Das Kulturteam ist derzeit in Gesprächen mit den Künstlern. In diesem Jahr wären die Spider Murphy Gang, Nico Santos, Gentleman und Beatrice Egli aufgetreten. Ob Pfingsten 2021 in ihre jeweiligen Tourpläne passt, ist noch offen.