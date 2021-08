Markdorfer Kunstmeile übertrifft alle Erwartungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einer eintägigen Sonderausstellung unter freiem Himmel präsentierten die diesjährigen Absolventen des Vorstudiums Kunst und Gestaltung 30 ihrer Arbeiten im Markdorfer Schlosshof. Maltechniken, Motive und Motivationen wurden vor Ort an den Staffeleien von den angehenden KünstlerInnen erläutert, deren Laufbahn sie nun an die staatlichen Kunstakademien führt.

Als Präsentationsbühne und zugleich Verkaufsausstellung geplant, übertraf das Interesse und der Kunstverkauf alle Erwartungen – zumal die Zeit für Werbezwecke zu dieser sehr spontanen Hands-on Aktion fehlte. Bei Preisen pro Kunstwerk bis knapp 300.- Euro fand jedes zweite Kunstwerk einen neuen Besitzer. Markdorf erwies sich mehr denn je als eine kunst- und kulturfördernde Bühne mit vielen begeisterten Besuchern, was auch die jungen Künstler elektrisierte.

Diese einmalige Aktion wurde in Kooperation mit der Jugendkunstschule Bodenseekreis mit Sitz in Meersburg und dem Rotary Club Markdorf durchgeführt. 2006 gegründet, hat sich der Serviceclub mit 43 Mitgliedern, neben der Kernaufgabe zur Unterstützung sozialer Projekte in der Region, diesjährig auch die Kunstförderung vorgenommen: Erwerb von Werken junger Künstler. Denn auch sie gehören zum Personenkreis, der unter der Pandemie mangels Ausstellungs- und Erwerbsmöglichkeit besonders gelitten hat.

Mit „Musik liegt in der Luft – Musizieren mit und für demenzkranke Menschen“ startet der RC Markdorf ein neues Projekt, um der pandemiebedingten Isolation entgegenzuwirken.