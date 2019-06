Markdorfer IT-Spezialisten richten Coworking-Bereich für Jungunternehmer ein

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich B 312/Jet-Tankstelle in Riedlingen ereignet. Bei dem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurden vier Personen verletzt.

Gegen 14.50 Uhr wollte die Fahrerin eines Fiats aus der Tankstelle nach links in Richtung Nordtangente fahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Audi. Die beiden Autos touchierten,der Fahrer des Audis verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn.