Markdorfer Gospelchor singt in St. Nikolaus

Nach vier Jahren gibt der Gospelchor Markdorf wieder ein Benefizkonzert in Markdorf. Die 45 Sänger präsentieren am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in der Kirche St. Nikolaus eine neue anspruchsvolle Gospels und Spirituals, die so in Markdorf noch nicht präsentiert wurden, wie der Chor ankündigt. Eine aktive Beteiligung des Publikums ist während des Konzerts ausdrücklich erwünscht. In der Begleitung des Gospelchores finden sich Klavier, E-Bass und dezentes Schlagzeug. Für ausgewählte Lieder unterstützt Saxofonist Florian Loebermann den Chor und macht das Konzert damit zu einem außerordentlichen Erlebnis, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Chor verlangt keinen Eintritt, bittet aber am Ende des Konzertes um Spenden, die zum einen zur Minimierung der eigenen Kosten, zum anderen dem Ausbau der Mittleren Kaplanei zugute kommen werden. Foto: Gospelchor