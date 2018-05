Markdorfer glonkern durchs Städtle

Der Höhepunkt des schmotzigen Dunschtigs ist der Hemdglonkerumzug. So sammelten sich auch gestern Abend wieder mehrere hundert Narren im weißen „Nachthemed“ an der Sparkasse und zogen durch die Markdorfer Innenstadt.

Angeführt von der Narrenbolizei sprangen sie durch die Hauptstraße, Stadtgraben und Marktstraße. Für die närrische, musikalische Begleitung sorgten die Zunftkapelle, der Musikverein Riedheim und die Lumpenkapelle. Anschließend wurde noch fröhlich in den Gaststätten und auf der Straße weiter gefeiert, andere Glonker zog es zu Musik und Tanz in die Stadthalle, andere hockten in der Hänseler-Scheune im Bischofsschloss.