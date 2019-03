Markdorfer Gesundheitswochen machen fit für den Frühling

Die siebte Auflage der Markdorfer Gesundheitswochen startet am 11. März. Diesmal dreht sich in den zwei Wochen alles um das Thema „Detox“, oder übersetzt: ums „Entgiften“. ie Anbieter haben dazu ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Bei vielen Themen, besonders im Bereich Bewegung, werden Schnuppertermine angeboten. Obendrein gibt’s erstmals ein Gewinnspiel. Wer an vier verschiedenen Angeboten teilgenommen hat, kann einen Preis gewinnen.

Da in diesem Jahr die Gesundheitswochen in die Fastenzeit fallen, gibt es Vorträge und Informationen, wie ein leichtes Fasten trotz Job umgesetzt werden kann. So gibt es bei Küchen-Krall ein Vorführung, wie einfach und schmackhaft Lebensmittel, die sich zur Entgiftung eignen, zubereitet werden können. Im Knusperhäusle gibt es täglich wechselnde Verkostungen. Bei der SAP im Gewerbegebiet gibt es einen öffentlichen Vortrag einer Ernährungswissenschaftlerin zum Thema „Äußerlich schlank und innerlich verfettet? – Wie geht es ihrer Leber?“ Zu Aktivitäten in der Frühlingssonne lädt der Turnverein ein, sei es zu Schnupperstunden beim so genannten „Reaktiv Walking“ oder zum Lauftreff „Reaktiv Walking“. Anlässlich der bewegten Mittagspause können die Teilnehmer ihren Kreislauf beim „Reaktiv Walking“ in Schwung bringen. Dazu gibt es drei Treffpunkte: an der Firma Weber im Gewerbegebiet, am Rathausplatz und am BZM.

Ein vielseitiges Angebot hat auch das Team vom Wirthshof vorbereitet. Die verschiedenen Thementage, wie Rücken, Kraft, Faszien, Herz und Reaktiv sollen Impuls für eine bewusstere und gesündere Lebensweise geben.

Eine Vortragsreihe zum Thema Detox, gibt es am 15. März in der Bibliothek des BZM. Unter der Überschrift „Entgiften sie ihren Kleiderschrank“ informiert Elke Otto über gesunde Kleidung, Inhaltsstoffe und die Arbeitsbedingungen bei der Produktion.

Über kleine Rituale zum Entgiften im Alltag referiert Katja Eberle. Entgiftung von Körper und Geist steht bei der Heilpraktikerin Kristin Herberg im Mittelpunkt. Wie man sich im Alltag für eine Welt im Gleichgewicht engagieren kann, erklärt Stephanie Bunk.

Einen kostenlosen Sehtest bietet Optik Gölzer an, bei Hörtec gibt es eine kostenlose Höranalyse, Optik Hammer informiert über Nachtkontaktlinsen. Der Blutdruck wird im Sanitätshaus Kley gemessen.

Besondere Angebote zum Testen gibt es auch im Salarium und Natursalzladen. Spezielle Kosmetik bietet die Parfümerie Strauch und einen Frühlingsputz für die Haut gibt es im Wirthshof Wellness.

Kostenloses Probetraining beim Fitnessboxen für jeden bietet FirstFit, ebenso bietet das MoveCenter ein kostenloses Training an.